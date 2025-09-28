Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το περιβάλλον του πρωθυπουργού γνώριζε και ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων

«Μήπως θυμάται ο κος Μπαμπασίδης ποιος είναι "ο άνθρωπος μας" για τον οποίο συζητούν στις συνομιλίες και "πήρε έξι χιλιάρικα";» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

«Πυρά» κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, αναφορικά με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη πως όχι μόνο γνώριζε για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά ενορχήστρωνε και την επιχείρησή τους. Το ΠΑΣΟΚ αναφερόμενο στις συνομιλίες που δημοσιεύθηκαν, αναφέρεται στον Κυριάκο Μπαμπασίδη, ο οποίος είχε αναφέρει ότι οι εν λόγω συνομιλίες είναι παρεξηγήσεις.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τέως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη και του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεωργίου Κατσαούνου είναι ενδεικτικοί του ύφους και του ήθους της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον τον Πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων.

Δεδομένου ότι ο κ. Μπαμπασίδης έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται καν με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο, μήπως ο κ. Κατσαούνος έχει καλύτερη μνήμη και μπορεί να μας διαφωτίσει για τους διαλόγους που ακούγονται;

Μήπως θυμάται ποιος είναι «ο άνθρωπος μας» για τον οποίο συζητούν και «πήρε έξι χιλιάρικα»;

Επίσης, με πραγματικό ενδιαφέρον ρωτάμε: Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον «όρκο σιωπής»;

Πολιτική
