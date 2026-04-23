ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα και προεκλογικά μέτρα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης – «Με την πλάτη στον τοίχο η ΝΔ»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, άσκησε η Χαριλάου Τρικούπη, με πρώτο πρώτο τον Νίκο Ανδρουλάκη, που «τα άκουσε» σε ζωντανή μετάδοση, καθώς την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στο πλατό πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του ΟΡΕΝ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε για «προεκλογικά μέτρα», σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «ο πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι πια το λάδι στο καντήλι (σ.σ. της κυβέρνησης) τελειώνει» και πως «η ΝΔ είναι με την πλάτη στον τοίχο». Γι’ αυτό και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παίρνει από τη μία τσέπη των πολιτών λόγω του πληθωρισμού δισεκατομμύρια και τους επιστρέφει ένα μικρό μόνο κομμάτι στη λογική των προεκλογικών δεσμεύσεων.

Σε ανακοίνωσή της, λίγο αργότερα, η Χαριλάου Τρικούπη, έκανε λόγο για «ημίμετρα» με στόχο να βγει από το πολιτικό τέλμα ο πρωθυπουργός. Μίλησε για εξαγγελίες που ήρθαν καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, και προσπάθησε να εξειδικεύσει, περιγράφοντας ως «εμβαλωματική επιλογή» την επέκταση της επιδότησης μόνο του ντίζελ κατά 20 λεπτά και μόνο για τον Μάιο, προβλέποντας ότι μπορεί να αποδειχθεί ατελέσφορο το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου και σχολιάζοντας πως η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ, απέχει πολύ από την ανάγκη για μία συγκροτημένη πολιτική μόνιμων παρεμβάσεων για το δημογραφικό, όπως αυτή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Αντιστοίχως, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωναν ότι οι άπαξ παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών τους, πως οι εξαγγελίες για το ιδιωτικό χρέος αποτελούν «εμπαιγμό» για τους υπερχρεωμένους πολίτες κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ μιλούν για μέτρα που παραμένουν εγκλωβισμένα στην πεπατημένη των προσωρινών επιδομάτων, που απλώς επιστρέφουν ένα μικρό μέρος από όσα ήδη έχουν αφαιρεθεί από τους πολίτες. Θυμίζουν δε, πως το ΠΑΣΟΚ διαθέτει συνεκτικό και αξιόπιστο σχέδιο για την ανάταξη της οικονομίας και της, που στον αντίποδα των συντηρητικών επιλογών της ΝΔ που βλέπει τον πολίτη ως πελάτη, εκείνο προτείνει μία προοδευτική πολιτική που αντιμετωπίζει τις ανισότητες στη ρίζα τους και αποκαθιστά τη σχέση οικονομίας και κοινωνίας.

Την ίδια ώρα, ανεβαίνοντας στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής σήμερα το μεσημέρι, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξειδικεύσει τις τροπολογίες που κατέθεσε χθες. Ειδικότερα πρόκειται για προτάσεις για την επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες επί των καθαρών κερδών τους τα έτη 2025-2026 και την επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών μέσω πρόσθετης απόσβεσης επί των διανομών κερδών των χρήσεων 2025 και 2026, καθώς και για την προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις και την προστασία της πρόσβασης των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες.

Απάντηση στην Ομάδα Αλήθειας

Στο μεταξύ, τις αναρτήσεις της Ομάδας Αλήθειας σχολίαζαν αργά χθες το βράδυ, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας ότι το μόνο που καταφέρνουν να κάνουν είναι διαφήμιση στον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς «δείχνουν πόσο εδραιωμένες είναι οι πεποιθήσεις του ενάντια στις πελατειακές λογικές».

Θυμίζοντας με νόημα ότι λίγες μέρες μετά από την ομιλία που ανέσυρε η Ομάδα Αλήθειας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε στο συνέδριο του κόμματος όσοι είχαν μπει σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο στο πλαίσιο της τρικομματικής κυβέρνησης, να αποκλειστούν και να μην έχουν δικαίωμα εκλογής στα κομματικά όργανα.

«Τους ευχαριστούμε που αναδεικνύουν έναν ακέραιο πολιτικό για να γίνονται οι ευθείες συγκρίσεις με τους χειρισμούς Μητσοτάκη πχ στην υπόθεση Λαζαρίδη, στο όργιο των μετακλητών και των απευθείας αναθέσεων», έλεγαν με νόημα.