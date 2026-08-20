ΠΑΣΟΚ κατά Πιερρακάκη: «Απύθμενο θράσος, κρατήσαμε τη χώρα στο ευρώ» – «Θα ήταν υπουργός της δραχμής»

Σε μετωπική σύγκρουση με τον Κυριάκο Πιερρακάκη περνά το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον υπουργό Οικονομικών «απύθμενο πολιτικό θράσος» και επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση στο πεδίο της οικονομικής κρίσης, υπενθυμίζοντας το πολιτικό κόστος που, όπως υποστηρίζει, ανέλαβε προκειμένου η χώρα να παραμείνει στο ευρώ.

Το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Πιερρακάκη, κατηγορώντας τον ότι «ξεχνά τη χρεοκοπημένη οικονομία» που, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, παρέδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009, αλλά και ότι δίνει «διαπιστευτήρια στη νέα του πολιτική στέγη». «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από πολιτικούς που περιφέρουν τις φιλοδοξίες τους από το ένα κόμμα στο άλλο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

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«Θα ήταν υπουργός της δραχμής»

Η αντιπαράθεση αποκτά ακόμη πιο αιχμηρό χαρακτήρα όταν το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στην περίοδο του πρώτου Μνημονίου και στη στάση που είχαν κρατήσει τότε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν το 2010 ό,τι ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πιερρακάκης θα ήταν υπουργός της δραχμής και δεν θα είχε στο βιογραφικό του τη θέση του προέδρου του Eurogroup», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Στην ίδια γραμμή, υποστηρίζει ότι σε ολόκληρη την περίοδο της οικονομικής κρίσης το κόμμα «κράτησε υπεύθυνη και πατριωτική στάση» προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία και να διασφαλιστεί η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.

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«Είμαστε το μόνο πολιτικό κόμμα που στα χρόνια της κρίσης θέσαμε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό, γι’ αυτό και πληρώσαμε βαρύ πολιτικό τίμημα», αναφέρει, αντιπαραβάλλοντας τη δική του στάση με «τα Ζάππεια και τις πλατείες της αυταπάτης».

«Χρεοκοπημένη οικονομία και μέτρα γραμμένα στη χαρτοπετσέτα»

Το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα πυρά του και κατά της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2004-2009, την οποία καθιστά υπεύθυνη για τη δημοσιονομική εκτροπή που προηγήθηκε της κρίσης.

Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, η Νέα Δημοκρατία άφησε πίσω της το 2009 «χρεοκοπημένη οικονομία με τα δημοσιονομικά μέτρα γραμμένα στη χαρτοπετσέτα», ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε, όπως αναφέρει, από το 104% του ΑΕΠ το 2003 στο 130% το 2009.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή ότι απέκρυπτε την πραγματική δημοσιονομική εικόνα της χώρας, παραπέμποντας τόσο σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και σε πρόσφατες αναφορές του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έλλειμμα του 2009. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ενώ η τότε κυβέρνηση της Ν.Δ. το εκτιμούσε στο 6% του ΑΕΠ, η εκτίμηση στον προϋπολογισμό έφθασε στο 12,9% και, μετά την αναθεώρηση της Eurostat, στο 15,4%.

«Το πρόβλημα της χώρας όμως δεν ήταν μόνο η δημοσιονομική εκτροπή», προσθέτει, επισημαίνοντας ότι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είχε φθάσει το 2008 στο 15% του ΑΕΠ.

Από τα «Ζάππεια» στη σημερινή οικονομία

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί παράλληλα να συνδέσει την ιστορική αντιπαράθεση με τη σημερινή οικονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «έδωσε τη μάχη για την περικοπή του δημόσιου χρέους» την περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία υποσχόταν μέσω των «Ζαππείων» μηδενισμό των ελλειμμάτων μέσα σε ενάμιση χρόνο.

«Σε ό,τι έχει να κάνει με το σήμερα αφήνουμε τον κ. Πιερρακάκη να πανηγυρίζει με ό,τι τον συμφέρει», σημειώνει το κόμμα, περνώντας ακολούθως στην επίθεση για τις σημερινές επιδόσεις της οικονομίας.

Κατηγορεί τον υπουργό ότι παραβλέπει τις επιδόσεις της Ελλάδας στον πληθωρισμό, στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και στις κοινωνικές ανισότητες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Ψευδεπίγραφο το επιχείρημα του νοικοκυρέματος»

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται η πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και, κυρίως, το κατά πόσον η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να εξαντλείται στη δημιουργία υψηλών πλεονασμάτων.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι, πέραν της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, ζητούμενο πρέπει να αποτελεί η «βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική» της οικονομίας, σημειώνοντας ότι τα υπερμεγέθη πλεονάσματα επί σειρά ετών μπορούν να λειτουργήσουν επιβαρυντικά για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες.

Ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους, χαρακτηρίζει «ψευδεπίγραφη» την κυβερνητική προβολή του επιχειρήματος περί «νοικοκυρέματος και σύνεσης», υποστηρίζοντας ότι πίσω από τους δημοσιονομικούς δείκτες βρίσκεται η «μόνιμη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων».

Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, δημοσιονομική υπευθυνότητα δεν σημαίνει μόνο πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, αλλά και «σύγχρονες παραγωγικές επενδύσεις και δημόσιες υποδομές, κοινωνική συνοχή», βελτίωση των οικονομικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων και εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

«Να αφήσει τις παραβολές περί μονόδρομου»

Η ανακοίνωση καταλήγει με ακόμη μία προσωπική αιχμή προς τον υπουργό Οικονομικών, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ καλεί να εξετάσει τους δείκτες κοινωνικής συνοχής της Eurostat και ειδικότερα εκείνους που αφορούν τον κίνδυνο φτώχειας.

«Τον καλούμε, λοιπόν, να αφήσει τις παραβολές περί μονόδρομου και νοικοκυρέματος και να αφιερώσει λίγο χρόνο για να αναζητήσει την κατάταξη της Ελλάδας με βάση σειρά δεικτών κοινωνικής συνοχής της Eurostat», αναφέρει.

Και κλείνει με νέα αιχμή για την πολιτική του διαδρομή: «Είναι μια καλή αρχή για να δει το κόστος των επιλογών του ως υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη».