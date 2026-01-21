ΠΑΣΟΚ: «Μία ωραία ατμόσφαιρα» στον δρόμο προς το συνέδριο – Όλοι εναντίον όλων και κόντρες από τα «αποδυτήρια»

Ο κύβος ερρίφθη. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί το τριήμερο 27-29 Μαρτίου και στόχος του κόμματος είναι να αποτελέσει «πολιτικό γεγονός» τόσο για τον χώρο, όσο και για την χώρα.

Και μπορεί στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης να ζήτησε από όλους να σταματήσουν τα επιμέρους ζητήματα, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να μπει τέλος στην εσωστρέφεια, την ώρα που η «ψαλίδα» με τη ΝΔ μεγαλώνει και νέα κόμματα διεκδικούν κομμάτι της ‘αδιευκρίνιστης ψήφου’, η ίδια όμως η συνεδρίαση ήταν ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί. Γιατί για άλλη μια φορά, ήταν «όλοι εναντίον όλων»…

«Το συνέδριο θα είναι ανοικτό, θεσμικό. Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης», είπε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Κώστα Σκανδαλίδη, ώρες μετά, με τη λήξη της συνεδρίασης, να τον επιβεβαιώνει, σημειώνοντας κατά την έξοδό του ότι η εισήγηση για τη διεύρυνση πέρασε ομόφωνα. Ο επικεφαλής της αντίστοιχης Επιτροπής, εξάλλου, υποστήριξε ότι η ομάδα ανθρώπων που θα την στελεχώσουν θα παρουσιαστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ θα οριστεί και ένας υπεύθυνος ανά νομό αφού δεν τους ενδιαφέρουν μόνο τα στελέχη άλλων κομμάτων, αλλά πρωτίστως η κινητοποίηση των δικών τους «εκατοντάδων χιλιάδων» υποστηρικτών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης ,εξάλλου, είχε κάνει λόγο για ‘επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης’ και πρόσκληση ανθρώπων από άλλα κόμματα να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ, ενώ προανήγγειλε «τραπέζια διαλόγου» στο συνέδριο, όπου θα καλέσει τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν.

Πάνω από τις καλές προθέσεις ή και τον όποιο σχεδιασμό της ηγεσίας όμως, φαίνεται ότι παραμένει στο μυαλό των κορυφαίων στελεχών η …βελόνα, που δε λέει να ξεκολλήσει. Μόνο έτσι εξηγείται η πρωτοφανής επίθεση του Χάρη Δούκα που δήλωσε ξεκάθαρα ότι «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε» και πως «ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται», καταθέτοντας παράλληλα τη διαφωνία του για την ως τώρα πορεία του κόμματος και προτείνοντας να υπάρξει σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής σε μία νέα ,νικηφόρα κατεύθυνση. Έθεσε μάλιστα τέσσερα θέματα σε αυτή την κατεύθυνση:

– Τη διακριτή απόρριψη της κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ

– Τον προγραμματικό διάλογο με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις και όσους συμφωνούν στις βασικές αρχές του κόμματος, προκειμένου να διερευνηθεί από τώρα η δυνατότητα σχηματισμού εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή την επαύριο των εκλογών

– Την ενίσχυση της Δημοκρατίας και της Συμμετοχής στο κόμμα, μεταξύ άλλων και μέσω των προκριματικών εκλογών που προβλέπει το καταστατικό για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων

– Τη διαφύλαξη του ήθους, των αξιών και των αρχών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων με την προϋπόθεση παράδοσης των εδρών τους στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν από τυχόν βουλευτές που θα θελήσουν να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ.

Και ενώ το πρώτο beef, μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα καλά κρατούσε, με τον πρόεδρο του κόμματος να ρωτά γιατί επιμένει στις προκριματικές, αφού έγιναν προ πολλών ετών και δεν είχαν καλό αποτέλεσμα και τον δήμαρχο Αθηναίων να ρωτά τότε γιατί τις έβαλε στο καταστατικό, σημειώνοντας ότι είναι εκείνο το καταστατικό που έφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος, μία διαρροή με τα λεγόμενα του Χάρη Δούκα στη συνεδρίαση σε συγκεκριμένο ΜΜΕ έφερε την έκρηξη της Άννας Διαμαντοπούλου. «Τι είναι αυτό;», διερωτήθηκε, κραδαίνοντας το κινητό της ανοιχτό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, προς τον Χάρη Δούκα, με εκείνον να αντιδρά απολύτως φυσικά, σημειώνοντας ότι οι απόψεις του δεν είναι κρυφές.

«Εδώ δεν είναι δημόσια συνεδρίαση, εδώ είναι ένα πολιτικό όργανο», είπε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, με στενούς συνεργάτες του Χάρη Δούκα πάντως να υπενθυμίζουν σε ειρωνικό τόνο λίγο αργότερα πως «το συνέδριο σημαίνει πρωτίστως ανοιχτός διάλογος» και πως πρόκειται για μία προσυνεδριακή διαδικασία. Πήγαιναν μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας εμμέσως αιχμές όταν έλεγαν ότι κανονικά θα έπρεπε η Χαριλάου Τρικούπη να φροντίζει για τη δημοσιοποίηση των τοποθετήσεων κάθε στελέχους, και όχι μόνο αυτών του προέδρου.

Την ίδια ώρα, θέμα θέσεων για τα μεγάλα θέματα αιχμής έθετε ο Παύλος Γερουλάνος, ζητώντας ο διάλογος για το συνέδριο να γίνει και με άλλες δυνάμεις. Ζήτησε ανοιχτές διαδικασίες σε ένα ‘μεγάλο και δημοκρατικό συνέδριο’, ηλεκτρονικό μητρώο και όχι …τεφτέρια, συνέδριο που θα είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών διαδικασιών και …συχνές συνεδριάσεις των οργάνων, τονίζοντας ότι «η ώρα για αλλαγές είναι τώρα». «Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;», τον ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον κ.Γερουλάνο να επιμένει εκφράζοντας την αγωνία του και τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποστηρίζει από την πλευρά του ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στην ΚΟ.

Ακόμα παραπέρα, πήγε λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση για την κοπή πίτας ο Παύλος Γερουλάνος, όταν τόνισε την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να δείξει από τώρα ότι εννοεί αυτά που λέει, ζητώντας ‘έκρηξη δημοκρατίας’ στο ίδιο το κόμμα, με προσυνεδριακό διάλογο που θα ακουστεί στην κοινωνία, θέματα δύσκολα που θα την κινητοποιήσουν και εκλογικές διαδικασίες που θα απογειώσουν τη συμμετοχή. Αναφερόμενος και εκείνος στην “hot” συζήτηση περί συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, επέμεινε στην πάγια άποψή του ότι «η συνεργασία με την Συντήρηση δεν είναι μόνο κακή, κάκιστη για το ΠΑΣΟΚ, είναι καταστροφική για την Πατρίδα», καλώντας όποιον το σκέφτεται για να γίνει υπουργός, να το ξεχάσει τώρα. «Δε θα γίνουμε εμείς η αιτία να πάρουν εξουσία οι φωνές του περιθωρίου», είπε, προεξοφλώντας εμμέσως ότι αν δεν υπάρχει προοδευτική αξιωματική αντιπολίτευση, αυτόν τον ρόλο θα κληθούν να παίξουν αργά ή γρήγορα, ακροδεξιές δυνάμεις στην χώρα.

Κρούοντας μάλιστα τον κώδωνα του κινδύνου ότι τα άκρα ήδη μεγαλώνουν επέμεινε σε προσωπικό τον πια ότι για αυτό τον λόγο δε θέλει να περιμένει. «Θέλω να κουνήσουμε με κάθε τρόπο τη βελόνα! Θέλω το ΠΑΣΟΚ νικητή στις επόμενες εκλογές! Θέλω να απαλλαγεί η χώρα μου από μία κυβέρνηση που δεν της αξίζει!», είπε, προαναγγέλλοντας περιοδείες στην Αττική πόρτα-πόρτα, «όχι για να μαζέψω συνέδρους, αλλά για να δυναμώσω το ΠΑΣΟΚ»…

Συγκεκριμένες θέσεις, αλλά και … ακτιβισμό σε πολλές περιοχές της Αττικής, από το Πέραμα και το Λαύριο ως τα νότια του νομού, ζήτησε από την πλευρά της στη συνεδρίαση της ΠΓ της ΚΟΕΣ η Άννα Διαμαντοπούλου, που επέμεινε ακόμα στην ανάγκη ‘σκιώδους κυβέρνησης’, μία άποψη που έχει πολλάκις καταθέσει και φαίνεται, όπως είπε η ίδια εξερχόμενη της Χαριλάου Τρικούπη, να βρίσκει ευήκοα ώτα. Δεν έκρυψε μάλιστα την αισιοδοξία της ότι αυτή θα πάρει σάρκα και οστά στην πορεία προς τις εκλογές, ενώ η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος στάθηκε ιδιαίτερα και στα «τρία άλφα» του Νίκου Ανδρουλάκη, που έκλεισε τη συνεδρίαση, ζητώντας Αξιοπρέπεια – Αγωνιστικότητα – Αλληλεγγύη…