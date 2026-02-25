ΠΑΣΟΚ: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης παρουσίασε την πολιτική πλατφόρμα «Αλλαγή+» ενόψει του συνεδρίου

Με την ονομασία «Αλλαγή+» κατέθεσε την πολιτική του πλατφόρμα για το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης, επιχειρώντας να δώσει πολιτικό στίγμα στη συζήτηση και να αναδείξει, όπως σημειώνει, την ανάγκη η προσυνεδριακή διαδικασία να εξελιχθεί με «όρους πολιτικούς και όχι μηχανιστικούς».

Στην παρέμβασή του, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εκφράζει την αγωνία του για τον χαρακτήρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε δημοκρατικές συλλογικές αποφάσεις για τη στρατηγική και το πρόσημο της παράταξης, απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα για την κοινωνική εκπροσώπηση, τις πολιτικές συγκρούσεις και τις διαχωριστικές γραμμές του κόμματος.

Δανειζόμενος τη φράση του Μαρκ Κάρνεϊ ότι «η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική», υποστηρίζει ότι η ανταλλαγή απόψεων οφείλει να γίνει «με τρόπο βαθιά πολιτικό», ώστε να ενισχυθεί ο διάλογος και η εσωκομματική διαβούλευση, αντί να αναπαράγεται εσωστρέφεια. Κατά την εκτίμησή του, η εσωστρέφεια βρίσκει έδαφος όταν η προσυνεδριακή διεργασία μετατρέπεται σε διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική αντιπαράθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, επαναλαμβάνοντας ότι το «όχι» σε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ πρέπει να είναι «σαφές και καθαρό». Σπεύδει, ωστόσο, να προσθέσει ότι η απάντηση αυτή, από μόνη της, δεν αρκεί για να καθορίσει την πολιτική, ιδεολογική και στρατηγική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο –όπως τονίζει– δεν μπορεί να ετεροπροσδιορίζεται.

Στο ίδιο πλαίσιο, περιγράφει ως συνεκτικό στοιχείο της προσπάθειας την «ανάγκη για αλλαγή», που, όπως αναφέρει, διαμορφώνει τα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της κυβερνητικής αντιπρότασης του ΠΑΣΟΚ. «Η μάχη που δίνουμε δεν είναι μάχη κατάταξης, αλλά μάχη νίκης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, θέτει και τον πήχη της επόμενης ημέρας, επισημαίνοντας ότι, εφόσον η εκλογική μάχη δεν είναι νικηφόρα, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, ως βασικός εκφραστής του προοδευτικού πόλου στη χώρα.

Στην ανακοίνωσή του για την πλατφόρμα «Αλλαγή+», ο Μανώλης Χριστοδουλάκης περιγράφει το συνέδριο της 27ης Μαρτίου ως κρίσιμο σημείο καμπής για την παράταξη, με στόχο –όπως αναφέρει– να αποτελέσει εφαλτήριο για νέα κοινωνική δυναμική και για την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ σε τροχιά ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών.

Διαβάστε εδώ την πολιτική πλατφόρμα «Αλλάζω+» του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Η ανακοίνωση Χριστοδουλάκη για την πλατφόρμα «Αλλάζω+»

«Σε ένα μήνα από σήμερα, στις 27 Μαρτίου, έχουμε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Συνέδριο που πραγματοποιείται σε μία πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για την παράταξη μας, με στόχο να γίνει το εφαλτήριο για να ανακτήσει ο χώρος μια νέα κοινωνική δυναμική και να βάλει και πάλι το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών με στόχο την πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Έχω, όπως όλοι μας στο ΠΑΣΟΚ, μια αγωνία για το Συνέδριο αυτό. Να γίνει πρωτίστως με όρους πολιτικούς και όχι μηχανιστικούς, να περιλαμβάνει δημοκρατικές συλλογικές αποφάσεις για τη στρατηγική και το πρόσημο της πολιτικής μας. Να απαντήσει καθαρά σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της παράταξης. Με ποιους είμαστε και ποιους εκπροσωπούμε, με ποιους συγκρουόμαστε, που βάζουμε τις διαχωριστικές μας γραμμές, ποιες γωνίες και αιχμές επιλέγουμε στον πολιτικό μας λόγο, πώς διαμορφώνουμε ξανά όρους συμμετοχικότητας και ευρυχωρίας, ώστε το κόμμα να γίνει παράταξη, και η παράταξη και πάλι κίνημα.

Πιστεύω βαθιά ότι στη διαδικασία αυτή, δεν έχουμε απλώς το δικαίωμα, αλλά την υποχρέωση και την ευθύνη να καταθέσουμε τη γνώμη μας, τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο, όσο και στο Συνέδριο μας, ως το ανώτερο συλλογικό όργανο της παράταξης. Να το κάνουμε με τρόπο βαθιά πολιτικό, που δεν παράγει εσωστρέφεια, αλλά αντίθετα οξύνει τον πολιτικό διάλογο και την υγεία της πολιτικής μας διαβούλευσης. Να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε, να διαμορφώσουμε πλειοψηφίες που σέβονται τις μειοψηφίες, αλλά και μειοψηφίες που σέβονται και δεσμεύονται από τις συλλογικές αποφάσεις. Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική».