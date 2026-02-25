Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης παρουσίασε την πολιτική πλατφόρμα «Αλλαγή+» ενόψει του συνεδρίου

Ο βουλευτής προειδοποιεί ότι η εσωστρέφεια τροφοδοτείται όταν η προσυνεδριακή διαδικασία γίνεται «μηχανιστική» και όχι πολιτική, ενώ επαναλαμβάνει ότι το «όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ πρέπει να είναι «σαφές και καθαρό»
Πολιτική πλατφόρμα Χριστοδουλάκη
Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής κατέθεσε την πολιτική πλατφόρμα «Αλλαγή+» για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την επιθυμία η διαδικασία να γίνει με πολιτικούς όρους (Πηγή φωτογραφίας: manolischristodoulakis.gr/allagi/)

Με την ονομασία «Αλλαγή+» κατέθεσε την πολιτική του πλατφόρμα για το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης, επιχειρώντας να δώσει πολιτικό στίγμα στη συζήτηση και να αναδείξει, όπως σημειώνει, την ανάγκη η προσυνεδριακή διαδικασία να εξελιχθεί με «όρους πολιτικούς και όχι μηχανιστικούς».

Στην παρέμβασή του, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εκφράζει την αγωνία του για τον χαρακτήρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε δημοκρατικές συλλογικές αποφάσεις για τη στρατηγική και το πρόσημο της παράταξης, απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα για την κοινωνική εκπροσώπηση, τις πολιτικές συγκρούσεις και τις διαχωριστικές γραμμές του κόμματος.

Δανειζόμενος τη φράση του Μαρκ Κάρνεϊ ότι «η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική», υποστηρίζει ότι η ανταλλαγή απόψεων οφείλει να γίνει «με τρόπο βαθιά πολιτικό», ώστε να ενισχυθεί ο διάλογος και η εσωκομματική διαβούλευση, αντί να αναπαράγεται εσωστρέφεια. Κατά την εκτίμησή του, η εσωστρέφεια βρίσκει έδαφος όταν η προσυνεδριακή διεργασία μετατρέπεται σε διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική αντιπαράθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, επαναλαμβάνοντας ότι το «όχι» σε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ πρέπει να είναι «σαφές και καθαρό». Σπεύδει, ωστόσο, να προσθέσει ότι η απάντηση αυτή, από μόνη της, δεν αρκεί για να καθορίσει την πολιτική, ιδεολογική και στρατηγική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο –όπως τονίζει– δεν μπορεί να ετεροπροσδιορίζεται.

Στο ίδιο πλαίσιο, περιγράφει ως συνεκτικό στοιχείο της προσπάθειας την «ανάγκη για αλλαγή», που, όπως αναφέρει, διαμορφώνει τα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της κυβερνητικής αντιπρότασης του ΠΑΣΟΚ. «Η μάχη που δίνουμε δεν είναι μάχη κατάταξης, αλλά μάχη νίκης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, θέτει και τον πήχη της επόμενης ημέρας, επισημαίνοντας ότι, εφόσον η εκλογική μάχη δεν είναι νικηφόρα, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, ως βασικός εκφραστής του προοδευτικού πόλου στη χώρα.

 

Στην ανακοίνωσή του για την πλατφόρμα «Αλλαγή+», ο Μανώλης  Χριστοδουλάκης περιγράφει το συνέδριο της 27ης Μαρτίου ως κρίσιμο σημείο καμπής για την παράταξη, με στόχο –όπως αναφέρει– να αποτελέσει εφαλτήριο για νέα κοινωνική δυναμική και για την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ σε τροχιά ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών.

Διαβάστε εδώ την πολιτική πλατφόρμα «Αλλάζω+» του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Η ανακοίνωση Χριστοδουλάκη για την πλατφόρμα «Αλλάζω+»

«Σε ένα μήνα από σήμερα, στις 27 Μαρτίου, έχουμε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Συνέδριο που πραγματοποιείται σε μία πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για την παράταξη μας, με στόχο να γίνει το εφαλτήριο για να ανακτήσει ο χώρος μια νέα κοινωνική δυναμική και να βάλει και πάλι το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών με στόχο την πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Έχω, όπως όλοι μας στο ΠΑΣΟΚ, μια αγωνία για το Συνέδριο αυτό. Να γίνει πρωτίστως με όρους πολιτικούς και όχι μηχανιστικούς, να περιλαμβάνει δημοκρατικές συλλογικές αποφάσεις για τη στρατηγική και το πρόσημο της πολιτικής μας. Να απαντήσει καθαρά σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της παράταξης. Με ποιους είμαστε και ποιους εκπροσωπούμε, με ποιους συγκρουόμαστε, που βάζουμε τις διαχωριστικές μας γραμμές, ποιες γωνίες και αιχμές επιλέγουμε στον πολιτικό μας λόγο, πώς διαμορφώνουμε ξανά όρους συμμετοχικότητας και ευρυχωρίας, ώστε το κόμμα να γίνει παράταξη, και η παράταξη και πάλι κίνημα.

Πιστεύω βαθιά ότι στη διαδικασία αυτή, δεν έχουμε απλώς το δικαίωμα, αλλά την υποχρέωση και την ευθύνη να καταθέσουμε τη γνώμη μας, τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο, όσο και στο Συνέδριο μας, ως το ανώτερο συλλογικό όργανο της παράταξης. Να το κάνουμε με τρόπο βαθιά πολιτικό, που δεν παράγει εσωστρέφεια, αλλά αντίθετα οξύνει τον πολιτικό διάλογο και την υγεία της πολιτικής μας διαβούλευσης. Να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε, να διαμορφώσουμε πλειοψηφίες που σέβονται τις μειοψηφίες, αλλά και μειοψηφίες που σέβονται και δεσμεύονται από τις συλλογικές αποφάσεις. Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
52
48
48
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ακρίτα για Καρανίκα: «Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Άδωνι»
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε υψηλούς τόνους στις αναφορές του πρώην συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε επικρίνει τη στάση της για τα επεισόδια εις βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη και είχε ζητήσει τη διαγραφή της
Έλενα Ακρίτα και Νίκος Καρανίκας
Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τον Έβρο έργα υποδομής ύψους 30 εκατ. ευρώ για τον ποταμό: «Συζητιούνται πολλές δεκαετίες, έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε»
Κατά την επίσκεψή του σε πλημμυρόπληκτες περιοχές και στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων, ο πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα τα έργα για τη διασφάλιση νερού στον πρωτογενή τομέα και ανέδειξε την αναβάθμιση της βασικής πύλης προς την Τουρκία
Κυριάκος Μητσοτάκης στον Έβρο
Το Μαξίμου σηκώνει το γάντι στον Σαμαρά: «Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις»
Κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί «δυνητικής εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων» στη σύμβαση για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, ενώ παραπέμπουν και στον ΑΔΜΗΕ για την πορεία των ερευνών στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
Μέγαρο Μαξίμου 5
Ο Καρανίκας υπερασπίζεται ξανά τον... Γεωργιάδη: «Αλλαγή στρατηγικής στην Υγεία, όχι διάλυση»
Ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα (πάλι) υπερασπίστηκε τον υπουργό Υγείας για τα επεισόδια στη Νίκαια και άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για «τοξικότητα»
Νίκος Καρανίκας
Νέες αιχμές Σαμαρά για κυριαρχικά δικαιώματα και ελληνοτουρκικά: Η κυβέρνηση να απαντήσει τώρα για Chevron και Κάσο
Ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν δικαιούται να σιωπά», ζητεί απαντήσεις για όρους της σύμβασης έρευνας νότια της Κρήτης και θέτει ερωτήματα για τις αντικρουόμενες αναφορές Αθήνας και Λευκωσίας
Αντώνης Σαμαράς 20
Newsit logo
Newsit logo