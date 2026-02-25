Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με «αγκάθια» – Η ρήτρα μη συνεργασίας με τη ΝΔ, το δημοψήφισμα και οι εσωκομματικές ισορροπίες

Στο τραπέζι έχει πέσει και η προοπτική ενός δημοψηφίσματος στο εσωτερικό του κόμματος, όπως προβλέπει εξάλλου το καταστατικό του σε περιπτώσεις κρίσιμων αποφάσεων ή σημαντικών ζητημάτων
Νίκος Ανδρουλάκης / Χάρης Δούκας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Eν μέσω σημαντικών διαφωνιών, που μπορούν να τινάξουν στον αέρα τη διαδικασία, οδεύει προς το συνέδριο του Μαρτίου το ΠΑΣΟΚ. Για αυτό και στην Χαριλάου Τρικούπη αναζητούν μία …συμβιβαστική λύση.

Στην πρώτη διαφωνία, αυτή γύρω από τον τρόπο που θα εγγυηθεί τη μη συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά, η «χρυσή τομή» αναζητείται στο κείμενο πολιτικής απόφασης του συνεδρίου στο ΠΑΣΟΚ. Για του λόγου το αληθές, ήταν ο Χάρης Δούκας που έθεσε πρώτος το θέμα του ψηφίσματος στο Συνέδριο, έτσι ώστε η απόφαση για μη συνεργασία με τη ΝΔ να είναι επίσημη και απολύτως δεσμευτική για όλους. Η Χαριλάου Τρικούπη φέρεται να απορρίπτει αυτό το σκεπτικό, την ώρα που ουδείς θέτει θέμα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, αντίθετα, ακόμα και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά πολιτική αλλαγή, ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους ότι αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη ΝΔ στην κυβέρνηση.

Προκειμένου η διαφωνία να μην πυροδοτήσει …εντάσεις στο συνέδριο, αναζητείται από τώρα η ενδεδειγμένη λύση. Δεν είναι λίγοι όσοι τη βρίσκουν στην ένταξη στο κείμενο πολιτικής απόφασης του συνεδρίου, μίας διατύπωσης τέτοιας που δε θα αφήνει περιθώρια συνεργασίας με τη ΝΔ, αφού θα καταδεικνύει ότι πρόκειται για τον ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ και πως η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει την αντικατάστασή της στην κυβέρνηση. Αυτό, όπως όλα τα συνεδριακά κείμενα, αναμένεται να ψηφιστούν ομόφωνα από το συνέδριο, όπως είθισται να συμβαίνει, οπότε όλοι θα μείνουν -κατά τους ίδιους- ευχαριστημένοι. Από την άλλη, μένει να φανεί στην πράξη κατά πόσον μία τέτοια διατύπωση θα ικανοποιούσε τον Χάρη Δούκα και τους υποστηρικτές του, αφού δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε άνετα να αμφισβητηθεί μετεκλογικά, σε περίπτωση ακυβερνησίας της χώρας και ανάγκης να σχηματιστεί μία κυβέρνηση άμεσα.

Σε αυτή την περίπτωση, στο τραπέζι έχει πέσει και η προοπτική ενός δημοψηφίσματος στο εσωτερικό του κόμματος, όπως προβλέπει εξάλλου το καταστατικό του σε περιπτώσεις κρίσιμων αποφάσεων ή σημαντικών ζητημάτων. Σημειώνεται ότι τα εσωκομματικά δημοψηφίσματα διεξάγονται με απόφαση είτε των 3/5 των μελών της ΚΠΕ είτε με υπογραφές των μισών μελών, είτε με απόφαση του προέδρου και για να είναι δεσμευτικό το αποτέλεσμα θα πρέπει να συμμετάσχουν τα 2/3 των μελών και να υπερψηφίσει η πλειοψηφία των ψηφισάντων.

Και ενώ οι τόνοι γύρω από το εν λόγω θέμα, είχαν αρχίσει κάπως να πέφτουν τις τελευταίες ημέρες, χθες ο Χάρης Δούκας κατέθεσε τη δική του πρόταση για την Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτήν, ασκεί σκληρή κριτική στη ΝΔ για το μοντέλο που ακολουθεί η ΝΔ επί εξαετία, καταλογίζοντάς της μεταξύ άλλων ότι υπονομεύει όλες τις σοβαρές προσπάθειες αποκέντρωσης από την Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, και πως τις υποκαθιστά το ‘επιτελικό κράτος’ του Μεγάρου Μαξίμου.

Μεταξύ των έντεκα προτάσεων του δημάρχου Αθηναίων για την Αυτοδιοίκηση ξεχωρίζουν αυτές για την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που διέπουν ακόμα τη λειτουργία των Δήμων, η καθολική εφαρμογή του νόμου του 2010 που ρυθμίζει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η απόδοση στους δήμους των εσόδων από το Τέλος Ανθεκτικότητας που πληρώνουν οι επισκέπτες των δήμων, η μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το  Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η πιλοτική απόδοση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ στους δήμους, η θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, η κατάργηση των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε θεσμούς της Αυτοδιοίκησης κ.ο.κ.

Μένει να φανεί πόσες από αυτές τις προτάσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αν θα υπάρξουν αντιδράσεις επί κάποιων ή επί του συνόλου τους…

