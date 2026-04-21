ΠΑΣΟΚ: Τρικυμία εν κρανίω στη ΝΔ – «Πετούν λάσπη για να αποπρασανατολίσουν την κοινωνία»

Τρικυμία εν κρανίω… Για αυτό περίπου κατηγορούν τους κυβερνώντες στο ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας στην πραγματικότητα ότι καθένας εξ αυτών προβαίνει σε σειρά ασυναρτησιών, προκειμένου να μη δείξουν τη γύμνια τους.

«Στη ΝΔ ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πουν οτιδήποτε για να πετάξουν λάσπη και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία», λένε χαρακτηριστικά στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας για παράδειγμα ότι ενώ στις 14 Απριλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήριζε «ανθρωποφαγία» κάθε πίεση προς αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, χθες, βρήκε την παραίτησή του «αναπόφευκτη εξέλιξη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιστοίχως, για τον Άδωνι Γεωργιάδη και όσα είπε αναφερόμενος στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, υποστηρίζουν ότι «μπερδεύει τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, που είναι δεδομένο, με την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, με την οποία συμφώνησε δημόσια και ο ίδιος ο κ.Παναγόπουλος».

Για τον ίδιο υπουργό, δε, επιμένουν να λένε ότι ενώ τον «ενοχλούν» οι διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους ελεγχόμενους βουλευτές της ΝΔ, δεν τον ενοχλούσαν οι διαρροές από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον κ. Παναγόπουλο.

Σε κάθε περίπτωση, στην Χαριλάου Τρικούπη κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει γίνει, κόντρα σε όσα υποστηρίζει εκείνη, «συνώνυμο της αστάθειας», ενώ της καταλογίζουν πως όσο μένει, τόσο η χώρα βουλιάζει. Για αυτόν τον λόγο και επιμένουν να ζητούν εδώ και τώρα εκλογές, παρά το γεγονός ότι δεν συνήθιζαν να ασκούν τέτοιου είδους αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι τυχαίο ότι το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του κόμματος, μετά βεβαίως από τον πρόεδρο που το έκανε πρώτος, ζητούν επιτακτικά εκλογές, σημειώνοντας δε ότι επτά στους δέκα πολίτες συστηματικά δηλώνουν ότι θέλουν να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή και εξηγώντας ότι ακριβώς σε αυτό το πλειοψηφικό ακροατήριο απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ, ως το μόνο κόμμα που διαθέτει πρόγραμμα ικανό να βγάλει τη χώρα από την πολυεπίπεδη κατά τους ίδιους κρίση, που βιώνει επί την ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θέτουν δε, το δίλημμα των επόμενων εκλογών ως εξής: «Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Βελόπουλο ή ΠΑΣΟΚ», αφού αυτό εκτιμούν ότι θα γίνει μετεκλογικά, όπως έγινε και νωρίτερα στη Βουλή, όταν η Ελληνική Λύση έσπευσε να δώσει χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση.

Κατά τα λοιπά, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη, θα εξακολουθήσουν να αναδεικνύουν δυσώδεις κατά τους ίδιους υποθέσεις, να καταγγέλλουν την λειτουργία των θεσμών όταν εκτιμούν ότι δεν είναι η πρέπουσα, αλλά και να αντιπροτείνουν τις δικές τους λύσεις σε μία σειρά από προβλήματα των πολιτών. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, το χθεσινό άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη, με το οποίο τονίζει την επιτακτική ανάγκη για αποτελεσματική προστασία των εισοδημάτων των πιο ευάλωτων πολιτών και των μεσαίων στρωμάτων, με αυστηρούς κανόνες ιδίως στις τράπεζες, προτείνοντας τρεις παρεμβάσεις:

– την επιβολή τέτοιας έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026, ώστε να εναρμονίζεται με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές

– την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου

– την κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών.

Καλεί δε, την κυβέρνηση να επιλέξει αν θα στηρίξει τις αναγκαίες κατά τον ίδιο αυτές παρεμβάσεις ή θα συνεχίσει να ανέχεται τις ολιγοπωλιακές πρακτικές των τραπεζών.