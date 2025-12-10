Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Απευθύνω έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία για συνάντηση

«Απευθύνω μια έκκληση στους αγρότες να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης για συνάντηση σε υψηλό επίπεδο»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI

Έκκληση στους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία και να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το πρωί της Τετάρτης (10.12.25).

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» στο Action24, o Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέλουν τον διάλογο με τους αγρότες.

«Απευθύνω μια έκκληση από τον αέρα της εκπομπής σας στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη μέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», τόνισε.

 

Όπως είπε, το αν η συνάντηση αυτή των αγροτών θα γίνει με τον ίδιο τον πρωθυπουργό θα ανακοινωθεί εφόσον γίνει γνωστό ποιοι θα εκπροσωπήσουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

«Όπως έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και για εμάς ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ και για σειρά αιτημάτων που έχουμε ικανοποιήσει που για δεκαετίες έμεναν στο ράφι και στα λόγια από κυβερνήσεις αλλά θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση, που μέχρι σήμερα δεν έχουμε και συγκεκριμένα -όχι μαξιμαλιστικά, αιτήματα», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι δίνει στους πολίτες, όχι μόνο στους αγρότες αλλά σε κάθε εργαζόμενο και κάθε πολίτη, όσα περισσότερα αντέχει η οικονομία μας. Δεν είναι η κυβέρνηση που δίνει παραπάνω από αυτά τα οποία μπορεί ή τάζει, ακόμα χειρότερα, παραπάνω από αυτά που αντέχει η οικονομία μας για να γίνει πρόσκαιρα ευχάριστη και να υποθηκεύσει τις επόμενες γενιές, όπως έγινε πάρα πολλές φορές το παρελθόν, ειδικά τη δεκαετία του ’80», κατέληξε.

