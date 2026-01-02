Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς 309.000 αιώνιους φοιτητές

«Τα πράγματα αλλάζουν και οι μόνοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι φοιτητές και οι καθηγητές, παίρνουν πίσω όσα αυτονόητα ζητούσαν για δεκαετίες»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ανάρτηση για τη διαγραφή 309.000 αιώνιων φοιτητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια που ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (2.1.25) το υπουργείο Παιδείας έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια: χωρίς αιώνιους φοιτητές, αφού ολοκληρώθηκαν 309.000 διαγραφές, χωρίς ενεργό κατάληψη, με περίπου 30% παραπάνω χρηματοδότηση σε σχέση με το 2019 και με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Yale και το Harvard, να τους δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης, συμπράττοντας μαζί τους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης.

 

«Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν και οι μόνοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι φοιτητές και οι καθηγητές, παίρνουν πίσω όσα αυτονόητα ζητούσαν για δεκαετίες», υπογραμμίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

