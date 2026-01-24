Πηγές ΥΠΕΘΑ διαψεύδουν τα δημοσιεύματα για πώληση του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο πώλησης του ιστορικού κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που προκάλεσαν σύγχυση και φημολογία.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τονίζουν ότι «αλοίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης».

Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι το κτίριο παραμένει στην κατοχή και χρήση του Πολεμικού Ναυτικού και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο πώλησής του.