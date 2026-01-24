Πολιτική

Πηγές ΥΠΕΘΑ διαψεύδουν τα δημοσιεύματα για πώληση του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι το κτίριο παραμένει στην κατοχή και χρήση του Πολεμικού Ναυτικού και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο πώλησής του
Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
EUROKINISSI

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο πώλησης του ιστορικού κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που προκάλεσαν σύγχυση και φημολογία.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα».

Τονίζουν ότι «αλοίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης».

Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι το κτίριο παραμένει στην κατοχή και χρήση του Πολεμικού Ναυτικού και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο πώλησής του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
152
126
82
78
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα είναι σε φάση εντυπωσιακού εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα επισημαίνει, παράλληλα, ότι η χώρα μας έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες, τους οποίους έχει θέσει η βορειοατλαντική συμμαχία
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Όλγα Κεφαλογιάννη: Η διάταξη για τη συνεπιμέλεια που «άναψε φωτιές» – Οι αντιδράσεις των κομμάτων και η απάντηση της υπουργού
Οξεία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι απαντούν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης
Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη
199
Newsit logo
Newsit logo