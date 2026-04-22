Πλεύρης για μεταναστευτικό: Κλιμάκωση μέτρων αν υπάρξει έξαρση ροών

Για σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά την ενημέρωση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και τον Κανονισμό Επιστροφών, σπεύδοντας ωστόσο να προειδοποιήσει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε «κλιμάκωση μέτρων» εάν υπάρξει νέα πίεση στα σύνορα.

Παρουσιάζοντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το μεταναστευτικό, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι έως τις 20 Απριλίου οι θαλάσσιες ροές ανήλθαν φέτος σε 4.979, έναντι 9.313 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Όπως είπε, η μείωση αυτή προσεγγίζει το 50% στις θαλάσσιες αφίξεις, ενώ συνολικά, αν συνυπολογιστούν και οι χερσαίες ροές, διαμορφώνεται περίπου στο 35%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μείωση που καταγράφεται στο ανατολικό Αιγαίο. «Στα μεν θαλάσσια σύνορά μας με την Τουρκία, οι ροές το 2025 ήταν 6.722 και το 2026 είναι 2.595. Μιλάμε δηλαδή για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση», ανέφερε. Για την Κρήτη, αντίθετα, έκανε λόγο για σταθεροποίηση, σημειώνοντας ότι οι ροές ήταν 2.595 το 2025 και 2.539 το 2026.

Αναφερόμενος στη γεωπολιτική αστάθεια της ευρύτερης περιοχής, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εμφανίστηκε συγκρατημένα καθησυχαστικός ως προς τις άμεσες επιπτώσεις του πολέμου στις μεταναστευτικές πιέσεις. Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί «κάποια ανησυχητική κινητικότητα», με την έννοια ότι ούτε τα σύνορα της Τουρκίας έχουν δεχθεί πίεση ούτε έχουν καταγραφεί μαζικές διασυνοριακές μετακινήσεις, πέραν εσωτερικών μετατοπίσεων πληθυσμών στις εμπόλεμες ζώνες. Άφησε, όμως, ανοιχτό το ενδεχόμενο η εικόνα αυτή να αλλάξει, εφόσον παραταθεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα. «Αυτό που δεν το βλέπουμε τώρα είναι πολύ πιθανό, εάν συνεχιστεί μια κατάσταση γεωπολιτικής αβεβαιότητας, να το δούμε στην πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βάρος στη Λιβύη

Ο Θάνος Πλεύρης στάθηκε ιδιαιτέρως στο μέτωπο της Λιβύης, το οποίο περιέγραψε ως τη βασική εστία ανησυχίας για το επόμενο διάστημα. Όπως είπε, περίπου 3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι από το Σουδάν βρίσκονται σήμερα στην περιοχή — 1,5 εκατομμύριο στην Αίγυπτο, 1 εκατομμύριο στο Τσαντ και 500.000 στη Λιβύη — κάνοντας λόγο για «μια ανησυχητική δεξαμενή προς την Ευρώπη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αυξημένες ροές του πρώτου τριμήνου μέσω Λιβύης από το Μπαγκλαντές, περιγράφοντας ένα σχήμα μετακίνησης που αξιοποιούσε «πολύ εύκολες διαδικασίες» ταξιδιού, είτε προς την Αίγυπτο είτε απευθείας προς τη Λιβύη, με τα κυκλώματα να έχουν ήδη προσαρμοστεί σε αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι παρεμβάσεις της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδήγησαν πλέον στον περιορισμό ή τη διακοπή αυτού του καθεστώτος μετακίνησης.

Ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει ότι η κύρια απειλή δεν εντοπίζεται σε αυτή τη διαδρομή, αλλά στις πιθανές συνέπειες του πολέμου και του εμφυλίου σπαραγμού στο Σουδάν, που μπορεί να τροφοδοτήσουν νέες πιέσεις προς τη Λιβύη και από εκεί προς την Ευρώπη.

«Δεν θα επιτρέψουμε ό,τι έγινε το 2015»

Στο πιο αυστηρό σκέλος της τοποθέτησής του, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο μη διαχειρίσιμων ροών, προαναγγέλλοντας σκληρότερη στάση. «Ξεκαθαρίζω από τώρα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε αυτό που έγινε στη χώρα το 2015», ανέφερε, στέλνοντας μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και προς τους ευρωπαϊκούς συνομιλητές της Αθήνας.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που παρουσιαστούν «μη λελογισμένες μεταναστευτικές ροές», θα ενεργοποιηθεί σχέδιο κλιμάκωσης. «Έχουμε ειλημμένη απόφαση, ότι σε περίπτωση που παρουσιαστούν μη λελογισμένες μεταναστευτικές ροές, θα υπάρξει κλιμάκωση μέτρων», είπε.

Με τη φράση, δε, ότι «η αναστολή ασύλου θα είναι το πιο ήπιο από όλα όσα μέτρα έχουμε σχεδιάσει, αν τυχόν υπάρχει έξαρση», ο Θάνος Πλεύρης έδωσε το στίγμα της κατεύθυνσης που προτίθεται να ακολουθήσει η κυβέρνηση εφόσον μεταβληθεί η παρούσα εικόνα.