Πολιτική

Πνινάτ Γιανάι: «Ένα νέο ταξίδι ξεκινά» – Βίντεο της νέας πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα

Η Πνινάτ Γιανάι διαδέχεται τον Νόαμ Κατς
Πνινάτ Γιανάι, πρέσβης Ισραήλ
Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι / πηγή φωτογραφίας: facebook / Pninat Yannay
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Στην Αθήνα βρίσκεται η νέα πρέσβης του Ισραήλ στη χώρα μας, Πνινάτ Γιανάι. «Ανυπομονώ να χτίσουμε γέφυρες και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας», αναφέρει σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ (πρώην Twitter) η νέα επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.

Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, «ανέβασε» ένα βίντεο με στιγμιότυπα λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στη χώρα μας.

To σύντομο βίντεο ολοκληρώνεται με την πρώτη επίσκεψη – εθιμοτυπικού χαρακτήρα – στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για το επίσημο καλωσόρισμα, ενώ κατά την ανάληψη των καθηκόντων της δήλωσε, μεταξύ άλλων, «ενθουσιασμένη» που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση.

«Ένα νέο ταξίδι ξεκινά», γράφει στην αρχή του μηνύματός της.

«Ένα νέο ταξίδι ξεκινά. Από το Ισραήλ στην Ελλάδα – δύο χώρες που συνδέονται με ιστορία, φιλία και κοινές αξίες. Ανυπομονώ να χτίσουμε γέφυρες και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας φέρνοντας τους λαούς μας ακόμα πιο κοντά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η κ. Γιανάι.

Υπενθυμίζεται ότι η Πνινάτ Γιανάι είναι διακεκριμένη δικηγόρος με εξειδίκευση στην εκπροσώπηση σε σύνθετες υποθέσεις ποινικού δικαίου, ιδίως οικονομικού εγκλήματος, καθώς και σε δικαστικές διαμάχες, έχοντας παραστεί σε υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος ενώπιον δικαστηρίων σε όλο το Ισραήλ.

Παράλληλα, ίδρυσε τμήμα δωρεάν νομικής συνδρομής στη δικηγορική της εταιρεία, με στόχο την παροχή νομικής εκπροσώπησης σε άτομα που δεν είχαν επαρκή πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες, καθώς και σε γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

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