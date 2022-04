Τη φρίκη του εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εικόνες από τη Μπούτσα της Ουκρανίας, με πτώματα αμάχων να κέιτονται στους δρόμους.

Σύμφωνα με την Ουκρανία, οι Ρώσοι εκτέλεσαν εκατοντάδες αμάχους πριν φύγουν από την πόλη, κάτι που η Ρωσία αρνείται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν, και πως η Ελλάδα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας.

Appalled by the horror of crimes committed against civilians in Bucha. The perpetrators must be held accountable. Greece stands with Ukraine.