Πολιτική αντιπαράθεση για τις φωτιές: «Περισσότερο προσωπικό στην Πυροσβεστική από ποτέ» – Τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες

Στον κρατικό μηχανισμό δεν περνά απαρατήρητο ότι πολλές φωτιές, σε κάποιες περιοχές ξέσπασαν την ίδια ώρα
Καμένα σπίτια στην Πάτρα
Δεύτερη ημέρα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. (EUROKINISSI)
Ευαγγελία Τσικρίκα

Με έκδηλη ανησυχία παρακολουθεί η κυβέρνηση την κατάσταση με τις φωτιές ανά τη χώρα, κι ενώ τα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες, αναζητούν τα αίτια της εκδήλωσης τους, για κάθε μία φωτιά ξεχωριστά.

Στον κρατικό μηχανισμό δεν περνά απαρατήρητο ότι πολλές φωτιές, σε κάποιες περιοχές ξέσπασαν την ίδια ώρα.

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επέστρεψε χθες (13.8.2025) εσπευσμένα από τα Χανιά, όπου βρισκόταν για ολιγοήμερες διακοπές, και επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Η ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου είναι συνεχής και η προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα δε, η κυβέρνηση προχώρησε στην ανακοίνωση των πρώτων μέτρων για τους πληγέντες, μεταξύ των οποίων την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και μέτρα για την προσωρινή στέγαση, την κάλυψη των πρώτων εξόδων, την αποκατάσταση της οικοσκευής κα.

«Περισσότερο προσωπικό και μέσα από ποτέ»

Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να αποκρούσει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για ελλιπή μέτρα πρόληψης.

Πηγές της κυβέρνησης απαντούσαν ότι φέτος ο κρατικός μηχανισμός είναι περισσότερο εξοπλισμένος σε προσωπικό και μέσα από ποτέ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτουν, το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει τη φετινή περίοδο περισσότερους από 18.000 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες και μεταξύ αυτών και περίπου 1.500 δασοκομάντος. Επιπλέον, ο στόλος την τελευταία τριετία έχει ενισχυθεί με 270 οχήματα την τελευταία τριετία και πλέον αγγίζουν τα 3.700, ενώ, όπως επισημαίνουν, η Ελλάδα φέτος διαθέτει περισσότερα από 80 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης (εθνικά και μισθωμένα), από 61 αεροπλάνα και ελικόπτερα που διέθετε το 2019.

Ως εξαιρετικά σημαντική κρίνουν και τη βοήθεια των drones και της σύγχρονης τεχνολογίας που επιτρέπουν την εικόνα να μεταφέρεται απευθείας στο ΕΣΚΕΔΙΚ, από την έναρξη πλέον των συμβάντων που αναφέρονται στο Κέντρο. Κάτι που επιτρέπει σε λίγα δευτερόλεπτα να μεταφερθεί στο τμήμα που εποπτεύει τα εναέρια μέσα, για να υπάρξει άμεση προσβολή των εστιών των πυρκαγιών από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Οι ίδιες πηγές, δίνουν έμφαση και στις καιρικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές, τονίζοντας ότι την Τρίτη, οι άνεμοι σε πολλές περιοχές της χώρας ήταν κοντά στα 9 μποφόρ.

Ο παράγοντας της κλιματικής αλλαγής

Απαντώντας δε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση, παραπέμπουν σε αφιέρωμα του πρακτορείου Reuters που παρουσιάζει να είναι αντίστοιχη η εικόνα σε πολλές νοτιοευρωπαϊκές χώρες στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.

Με το κύμα καύσωνα να οδηγεί τις θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, το Reuters φιλοξενεί δηλώσεις επιστημόνων οι οποίοι τονίζουν ότι «η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται κάθε χρόνο και μερικές φορές να μετατρέπονται σε “πύρινους στρόβιλους”».

