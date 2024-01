Η Χριστιάνα Καραμανλή είναι η νέα, ψηφιακή εκπρόσωπος τύπου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος του Νίκου Νικολόπουλου και μπήκε στον πολιτικό στίβο λίγες ώρες πριν την έλευση του νέου έτους, ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών.

Μάλιστα, η ψηφιακή εκπρόσωπος τύπου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, του Νίκου Νικολόπουλου μέσω βίντεο συστήθηκε σε 4 γλώσσες στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Κομισιόν και στα ξένα ΜΜΕ. Λόγω ψήφου ομογενών, ευχήθηκε σε περισσότερες γλώσσες ακόμα και από αυτόν τον Πάπα της Ρώμης!

Μάλιστα, ο Νίκος Νικολόπουλος σύστησε μέσω του ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης X, την Χριστιάνα Καραμανλή στον Ίλον Μασκ.

@elonmusk Mr. Musk As president of the Christian Democratic Party of Greece, I am pleased to present to you the first AI Spokeswoman in history. With the promise to serve truth and freedom. https://t.co/3u4RTYBlBM… #χριστιανακαραμανλη #christianakaramanli #ψηφιακηεκπροσωπος… pic.twitter.com/25Jtrna7DW