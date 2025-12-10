«Πυρά» Γεωργιάδη κατά πρώην μαρτύρων Novartis: «Δόλιοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί τους – Το ψέμα πήγε σε άλλο level»

«Το ψέμα έχει πάει σε άλλο level στην υπόθεση αυτή» είπε σε πολύ οξύ τόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης, που κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis.

Ο Υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε ολομέτωπη επίθεση εναντίον των δύο καταδικασμένων πρώην μαρτύρων σε καθεστώς προστασίας με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» στην υπόθεση Novartis αλλά και κατά της πρώην Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη.

«Ο δόλιος, συκοφαντικός ισχυρισμός της κ. Μαραγγέλη ήταν ότι εγώ πήρα δύο εκατομμύρια γιατί η Νοβαρτις πληρώθηκε προνομιακά έναντι άλλων εταιρειών και προηγήθηκε των άλλων εταιρειών, ενώ συνέβη ακριβώς αντίθετο, όχι μόνο δεν ευνοήθηκε, αλλά αδικήθηκε κιόλας από εμένα» είπε ο Υπουργός Υγείας, που την επίδικη περίοδο είχε επίσης το ίδιο χαρτοφυλάκιο.

«Η κ. Μαραγγέλη πήρε 23 ή 24 εκατομμύρια ευρώ από την Αμερική και στο πρωτόδικο δικαστήριο έλεγε ότι δεν έχει φράγκο, ενώ στην Ελβετία έχει 23, 24 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε ότι το ψέμα έχει πάει σε άλλο level στην υπόθεση αυτή….», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης ρίχνοντας «πυρά» κατά του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και της Μαρίας Μαραγγέλη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες εκβιάστηκαν από μέλη της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και προχώρησαν σε «κάποια συμφωνία» με την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού όπως είπε, τότε «ο Παύλος Πολάκης έλεγε ότι τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη»..

«Τότε τους είπαν δε θα σας εκδιώξουμε ποινικά, αλλά κατηγορήσετε τους πολιτικούς και τότε θυμήθηκαν για βαλίτσες, για χρήματα και άλλα…. Δε λέω ότι ο κ. Δεστεμπασίδης και η κ. Μαραγγέλη ήθελαν να βλάψουν εμένα per se, αλλά αυτό τους ζητήθηκε», είπε στο δικαστήριο χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο κ. Γεωργιάδης, μετά το πόρισμα Βουρλιώτη κατά των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για χρήμα που βρέθηκε σε λογαριασμούς τους στην Ελβετία, το οποίο φέρεται να είναι προϊόν οικονομικού εγκλήματος, «αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι δύο κατηγορούμενοι ήταν μάρτυρες και στην Αμερική». Αυτή η δικαστική εξέλιξη τον οδήγησε σήμερα στη δικαστική αίθουσα, ανέφερε ο μάρτυρας, καθώς «αποδεικνύει το δόλο των κατηγορούμενων».

«Μέχρι και την πρωτόδικη απόφαση αρνούντο ότι ήταν μάρτυρες στην Αμερική, μετά το πόρισμα Βουρλιώτη απεδείχθη χωρίς καμία αμφιβολία ότι ήταν μάρτυρες στην Αμερική. Στις δε καταθέσεις του στην Αμερική δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα για εμένα…. Δεν είναι οξύμωρο και περίεργο που η κ. Μαραγγέλη που λέει ότι πήρα δύο εκατομμύρια από τον Φρουζή να μην το έχει πει στην Αμερική και να το λέει στην Ελλάδα; Αν έλεγαν τα ίδια πράγματα, θα έλεγα ότι είναι πεποίθηση τους. Ο δόλος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην Αμερική μίλησαν μόνο για γιατρούς και στην Ελλάδα μόνο για πολιτικούς. Εδώ υπήρξε μια συμφωνία με τους εισαγγελείς να μείνουν ατιμώρητοι και το κατάφεραν για πολύ καιρό…», ανέφερε σχετικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Πυρά» στην Τουλουπάκη

Ακολούθως, τα «πυρά» του Υπουργού Υγείας δέχθηκε η πρώην Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη. « Η μεγαλύτερη οργή προς την κ. Τουλουπάκη είναι που ένας εισαγγελέας δεν κατάλαβε το βλακώδες» είπε σε έντονο ύφος ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι οι ισχυρισμοί των κατηγορούμενων θα είχαν καταρριφθεί αμέσως αν εισαγγελέας είχε ζητήσει τις λίστες του ΕΟΠΥΥ, βάσει των οποίων προέκυπτε η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

«Η Νοβάρτις τη μοναδική χρόνια που έβγαλε ζημιά ήταν το 2014, πόσο εξωφρενικό και γελοίο είναι να λένε ότι λαδώνομαι για να τους ζημιώνω και από πάνω», είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σημείωσε ότι επι της θητείας του στο Υπουργείο Υγείας από τον Ιούνιο 2013, έως το 2014, μείωσε ριζικά τη φαρμακευτική δαπάνη στα χαμηλότερα επίπεδα από καταβολής του ελληνικού κράτους. Μάλιστα, ευφυολογώντας σημείωσε: «Όταν βγήκαν φήμες για εμπλοκή πολιτικών στην υπόθεση της Νοβάρτις, τι ωραία έλεγα στη σύζυγό μου που κανείς δε μπορεί να κατηγορήσει εμένα που μείωσα τη φαρμακευτική δαπάνη….».

Τέλος, ο μάρτυρας χαρακτήρισε «ντροπιαστική απόφαση» την απαλλαγή της εισαγγελέα διαφθοράς και των δύο πρώην επίκουρων εισαγγελέων για τους χειρισμούς τους στην υπόθεση. «Κηλίδα για την ελληνική δικαιοσύνη» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Υπουργού.