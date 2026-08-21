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Πολιτική

Πυρά Παππά κατά της κυβέρνησης: «Ένα ευρώ στην κοινωνία, επτά στους δανειστές»

Στο στόχαστρο του μπαίνει η πολιτική των πρόωρων αποπληρωμών του δημόσιου χρέους και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εξοφλεί δάνεια χαμηλού επιτοκίου την ώρα που η χώρα δανείζεται ακριβότερα από τις αγορές
Ο Νίκος Παππάς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
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Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση για τη στρατηγική διαχείρισης του δημόσιου χρέους εξαπολύει ο Νίκος Παππάς, με αφορμή τις πρόωρες αποπληρωμές δανείων, θέτοντας παράλληλα ζήτημα προτεραιοτήτων στη διάθεση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών Νίκος Παππάς απευθύνεται στον υπουργό Οικονομικών και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αποπληρώνει πρόωρα δάνεια με επιτόκιο περίπου 1,5%, την ώρα που η χώρα δανείζεται από τις αγορές με επιτόκια κοντά στο 4%.

Κατά τον Νίκο Παππά, το αποτέλεσμα είναι να εξοφλείται το φθηνότερο τμήμα του χρέους και να παραμένει το ακριβότερο, κάτι που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που επικαλείται, συνεπάγεται περίπου 300 εκατ. ευρώ επιπλέον τόκους σε ετήσια βάση.

«Ξεπληρώνετε το φθηνό χρέος και κρατάτε το ακριβό. Και αυτή η επιλογή μάς κοστίζει περίπου 300 εκατ. ευρώ περισσότερους τόκους κάθε χρόνο», αναφέρει.

Το παράδειγμα με το στεγαστικό και το καταναλωτικό

Για να περιγράψει την κριτική του, ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα από την οικονομία ενός νοικοκυριού και την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός φθηνού στεγαστικού και ενός ακριβότερου καταναλωτικού δανείου.

Σύμφωνα με την αναλογία του, η κυβερνητική πολιτική αντιστοιχεί στην επιλογή ενός δανειολήπτη ο οποίος, έχοντας διαθέσιμα χρήματα για πρόωρη αποπληρωμή, αποφασίζει να εξοφλήσει πρώτα το δάνειο με το χαμηλότερο επιτόκιο και όχι εκείνο που του κοστίζει περισσότερο.

Με αυτό το επιχείρημα ο Νίκος Παππάς επιχειρεί να αμφισβητήσει όχι την απομείωση του δημόσιου χρέους καθαυτή, αλλά την οικονομική σκοπιμότητα της συγκεκριμένης επιλογής και το κόστος ευκαιρίας που, όπως υποστηρίζει, αυτή συνεπάγεται.

«Τα χρήματα δεν επιστρέφουν στην οικονομία»

Η δεύτερη αιχμή της παρέμβασής του αφορά το πού θα μπορούσαν να κατευθυνθούν οι πόροι που διατίθενται για τις πρόωρες αποπληρωμές.

Ο Νίκος Παππάς υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα ποσά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην πραγματική οικονομία, σε επενδύσεις και κυρίως στην κοινωνική πολιτική, επιλέγοντας να αναδείξει ιδιαίτερα το ζήτημα της στέγης.

«Τα χρήματα που δίνετε για πρόωρες αποπληρωμές δεν επιστρέφουν στην οικονομία. Δεν γίνονται επενδύσεις. Δεν γίνονται χιλιάδες σπίτια κοινωνικής κατοικίας», σημειώνει.

Με τη στεγαστική πίεση να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα για νοικοκυριά και νεότερες ηλικίες, ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επιχειρεί έτσι να μεταφέρει τη συζήτηση από τους δημοσιονομικούς δείκτες στο ερώτημα της κατανομής των δημόσιων πόρων.

Ο Νίκος Παππάς συνδέει, τέλος, την κριτική του για το δημόσιο χρέος με το επιχείρημα περί προστασίας των επόμενων γενεών, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά υπέρ της ταχύτερης αποκλιμάκωσης του χρέους. «Αν πραγματικά νοιάζεστε για τις επόμενες γενιές, ας κάνουμε κάτι γι’ αυτές σήμερα. Να έχουν προσιτό σπίτι. Να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους στον τόπο τους», αναφέρει.

Και καταλήγει συνοψίζοντας την πολιτική του επίθεση προς την κυβέρνηση: «Η επιλογή σας, όμως, είναι ξεκάθαρη: Ένα ευρώ στην κοινωνία. Επτά στους δανειστές. Και 300 εκατ. ευρώ περισσότεροι τόκοι τον χρόνο».

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