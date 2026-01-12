Σάντσεθ σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα πέρασε από το να υποφέρει την κρίση του ευρώ, στο να προεδρεύει στο Eurogroup»

Τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούν Ισπανία και Ελλάδα επιβεβαίωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πέδρο Σάντσεθ, κατά την διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν σήμερα, Δευτέρα (12.01.2026), στη Μαδρίτη. Καλωσορίζοντας τον κ. Μητσοτάκη, ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μεγάλα βήματα τα οποία έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εξαίροντας το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα πέρασε από το να υποφέρει την κρίση του ευρώ, στο να προεδρεύει στο Eurogroup», ανέφερε. Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η εποχή που οι χώρες του Νότου εμφανίζονταν ως «μεγάλοι ασθενείς» της Ευρώπης έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, τονίζοντας πως η αξιοπιστία τους είναι σήμερα εξαιρετικά ενισχυμένη και ότι Αθήνα και Μαδρίτη στηρίζουν έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Στην περίπτωση της Ισπανίας και στην Ελλάδα, μιλάμε για την ανάπτυξη των χωρών μας, που συμβαίνει σχεδόν παράλληλα, αντιμετωπίζουμε και το εξωτερικό μας χρέος, αποτελούμε παράδειγμα καλής αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Για τον δυναμισμό και την πρόοδο που μπορεί να συμμεριστεί όλη η Ευρώπη, η Ισπανία και η Ελλάδα θεωρούμε ότι το κοινό κεκτημένο, η κοινή ασφάλεια, η διαχείριση των οικονομικών, η πολιτική για τον άνθρακα και η αγροτική πολιτική είναι πολύ σημαντικά, όπως και στα θέματα μετανάστευσης και κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την ειρήνη στην Ουκρανία, μοιραζόμαστε κοινές προοπτικές» είπε, μεταξύ άλλων, ο Πέδρο Σάντσεθ.

Ακόμα, σημείωσε ότι «θέλουμε να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τη νότια Μεσόγειο, συμβάλλοντας και στην επίλυση του Παλαιστινιακού αλλά και στο Ιράν. Αυτή η αλληλεγγύη και η ευθύνη πρέπει να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο μεταναστευτικό».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, σημείωσε επίσης ότι «πολύ σημαντικές είναι και οι πολιτικές στην κλιματική αλλαγή και υποδεχθήκαμε τους Έλληνες πυροσβέστες στη Λεόν και τους ευχαριστούμε. Η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να είναι μέρος της συζήτησης και επιμένουμε να μιλάμε για δημοκρατία και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ελλάδα και Ισπανία ανακάμπτουν δυναμικά»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι η παρουσία του στην Ισπανία δηλώνει τη βούληση ενδυνάμωσης της σχέσης των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές κρίσεις, τονίζοντας τη σημασία της θωράκισης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου υπογραμμίστηκε η ανάγκη για ειρήνη σταθερότητα στην περιοχή. «Η λύση των δύο κρατών αποτελεί το “κλειδί” για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης και μιας ομαλής ζωής στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του. «Η αποκλιμάκωση της έντασης και η ομαλή μετάβαση σε μια νέα διακυβέρνηση με δημοκρατική νομιμοποίηση» είναι οι βασικοί στόχοι για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την Ευρώπη να παίζει καθοριστικό ρόλο για τη σταθερότητα.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «Ελλάδα και Ισπανία ανακάμπτουν δυναμικά μετά την κρίση. Υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας στο εμπόριο και βέβαια η γεωγραφική μας θέση προσφέρει ευκαιρίες για δράση» και πρόσθεσε πως «κι οι δυο χώρες στηρίζουμε την πολιτική συνοχής και στηρίζουμε τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα».

Επιπλέον των θεμάτων παγκοσμίου ενδιαφέροντος, οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Πέδρο Σάντσεθ συζήτησαν και για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών των δύο χωρών. Εξάλλου, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός, το αυξημένο κόστος ζωής, οι ανατιμήσεις μετά την πανδημία και μετά τις διαδοχικές γεωπολιτικές κρίσεις, μαζί με το στεγαστικό, αποτελούν κοινές προκλήσεις και για την Ελλάδα και για την Ισπανία. «Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να συζητήσουμε και για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη, έτσι ώστε η ανάπτυξη να μην αφήνει κανέναν πίσω», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας αφορά την ίδια και τη Δανία»

Ερωτηθείς για την Γροιλανδία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «το μέλλον της Γροιλανδίας αφορά την ίδια και τη Δανία. Ελπίζω να υπάρχουν αμοιβαία συμφέρουσες λύσεις για όλες τις πλευρές, χωρίς να συζητάμε για λύσεις που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική».

Για τις πρωτοβουλίες ώστε να γίνει πιο ισχυρή η φωνή στην ΕΕ από τις δύο χώρες, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «πριν από 10-15 χρόνια παρουσιαζόμασταν ως μεγάλοι ασθενείς αλλά για τις χώρες του Νότου οι εποχές αυτές έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η αξιοπιστία των χωρών του Νότου και η διαμόρφωση του νέου δημοσιονομικού πλαισίου μας κάνει να θέλουμε ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο» και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είχε πρωτοστατήσει για τη δημιουργία κοινού ταμείου και καθώς οι προκλήσεις αυξάνονται «θεωρώ πως και οι δυο χώρες μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο».

Στο ίδιο ερώτημα για την Γροιλανδία, ο Ισπανός ομόλογός του, Πέδρο Σάντσεθ, είπε ότι είναι στην ίδια γραμμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θύμισε κοινή δήλωση ευρωπαϊκών χωρών. «Είμαστε, ευρωατλαντιστές, η συλλογική ειρήνη και ασφάλεια δεν είναι κάτι αμφίσημο ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ», τόνισε

Κοινές προσκλήσεις για Ελλάδα και Ισπανία

Σημειώνεται πως η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων κυριάρχησαν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ελλάδα και Ισπανία, δυο χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.