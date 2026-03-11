Πολιτική

Σε 2 φάσεις τα μέτρα κατά της ακρίβειας λόγω Μέσης Ανατολής: Πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα και στο βάθος Fuel Pass

Έως το τέλος της εβδομάδας, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει, μεταξύ άλλων, την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους
ΚΑΥΣΙΜΑ (EUROKINISSI
ΚΑΥΣΙΜΑ (EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ)
Ευαγγελία Τσικρίκα

Με την επιστροφή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου από το Παρίσι, σε νέες κυβερνητικές συσκέψεις «κλειδώνουν» τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν.

Ο «καταλύτης» για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση θα είναι η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ως την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί το πρώτο πλαίσιο μέτρων που θα αφορά σε δράσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων κερδοσκοπίας σε βασικά προϊόντα αλλά και στα καύσιμα. Και εφόσον το «ράλι» ανόδου της τιμής του πετρελαίου συνεχιστεί και παραμείνει για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, τότε, έως τις αρχές Απριλίου αναμένεται να ανακοινωθεί και δεύτερο πακέτο μέτρων.

Τα μέτρα που βρίσκονται «στο τραπέζι»

Έτσι, έως το τέλος της εβδομάδας, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει, μεταξύ άλλων, την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους σε τρόφιμα και άλλα βασικά προϊόντα, όπως και στα καύσιμα.

«Είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος να βάλει “καπέλο” εκμεταλλευόμενος την κατάσταση. Είναι ζήτημα προτεραιότητας να ορθώσουμε τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές» δηλώνουν πηγές της κυβέρνησης.

Επιπλέον, μία από τις εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό, που φέρεται να «κερδίζει έδαφος», είναι η μείωση του ορίου για τη δημοσιοποίηση των επωνυμιών των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την αγορανομική νομοθεσία.

Επιστρέφουν τα… Pass;

Η κυβέρνηση «ξορκίζει» το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επιστρέψει σε μέτρα που εφαρμόστηκαν μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως το Fuel Pass. Ωστόσο το επίδομα καυσίμων, με εισοδηματικά κριτήρια, είναι ένα από τα μέτρα που συζητείται, αν και εφόσον το πετρέλαιο εκτιναχθεί για εβδομάδες από τα 100 δολάρια, και οι τιμές της βενζίνης στην αντλία πλησιάσουν ή υπερβούν τα 2 ευρώ.

Στην περίπτωση που οι πληθωριστικές πιέσεις ενταθούν, στο «τραπέζι» των συζητήσεων βρίσκεται και το Market Pass, όπως και η επαναφορά του «Καλαθιού του νοικοκυριού» στα σούπερ μάρκετ.

Οι εκτιμήσεις για ρεύμα και τουρισμό

Την ίδια ώρα, πηγές της κυβέρνησης δηλώνουν ότι προσώρας δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το ρεύμα.

Αντίστοιχα, οι ίδιες πηγές είναι καθησυχαστικές σε σχέση με πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό. «Μέχρι στιγμής», δηλώνουν, «οι κρατήσεις για το 2026 είναι σε υψηλό επίπεδο», ενώ υπάρχει και η θεωρία ότι θα πληγούν περισσότερο χώρες που είναι πιο κοντά στην κρίση, όπως η Αίγυπτος ή η Τουρκία, και ότι αντίθετα χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία «δεν θα πληγούν ή ενδεχομένως θα έχουν όφελος». «Αλλά όλα αυτά είναι πρόωρα» υποστηρίζουν.

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες

Το Μέγαρο Μαξίμου, στη σκιά των αναταράξεων που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν και η επέκταση των συρράξεων στη Μέση Ανατολή, τονίζει ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι:

  • Η επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου, για την οποία διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος και ότι υπάρχουν αποθέματα.
  • Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, με το Μαξίμου να τονίζει ότι «τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα, προκειμένου να μην εκμεταλλευτούν τη συγκυρία κάποιοι επιτήδειοι».
  • Οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, πρωτογενώς ή δευτερογενώς στα νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι εφόσον χρειαστεί, «θα δράσει» για τη στήριξη των πολιτών, και δη των πιο ευάλωτων.

«Με ταχύτητα οι παρεμβάσεις»

«Θα δούμε την έκταση και την ένταση της κρίσης και ανάλογα θα δράσουμε. Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης (ERT News). «Η συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχει ταμείο. Αν είχαμε ακολουθήσει άφρονα πολιτική, δεν θα υπήρχε ταμείο για να συζητούμε σήμερα» πρόσθεσε με έμφαση ο Κωστής Χατζηδάκης.

