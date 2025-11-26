Σε αναμμένα κάρβουνα η κυβέρνηση για τα «μπλόκα» αγροτών και κτηνοτρόφων – Τα μπλοκαρισμένα ΑΦΜ και το μήνυμα για κατανόηση

Αυτοσυγκράτηση συστήνει η κυβέρνηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους που ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα.

Με το επιχείρημα ότι πέτυχε μετά από τις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν να εγκριθεί το σχέδιο δράσης και να ξεκινήσουν οι πληρωμές στους αγρότες, που ήταν και το θέμα «αγκάθι», το Μέγαρο Μαξίμου ζητά την κατανόηση τους και δεσμεύεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των ενισχύσεων θα υλοποιηθεί.

Τα χρονικά ορόσημα για τις πληρωμές

Έως το τέλος αυτής της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης θα καταβληθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης (προκαταβολή), που μπορεί να φθάσει έως τα 550 εκατ. ευρώ, και το πλήρες πακέτο των πληρωμών θα ολοκληρωθεί το 2025, δηλαδή μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, διαβεβαιώνουν αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης.

Μπλοκάρονται τα ΑΦΜ όσων παρανόμησαν

Παράλληλα, μπλοκάρονται ΑΦΜ τα οποία έχουν σχέση με υποθέσεις και ποινικές διώξεις, κάτι που σημαίνει, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, ότι η πλειονότητα του αγροτικού κόσμου θα πάρει περισσότερα χρήματα, καθώς οι πόροι δεν επιστρέφονται στις Βρυξέλλες αλλά θα ακολουθήσει και δεύτερη κατανομή.

«Η πλειονότητα των αγροτών και κτηνοτρόφων θα λάβει τελικώς πρόσθετα ποσά γιατί κάποιοι λίγοι, μπαταχτσήδες, μπλοκάρονται» τονίζουν.

Ανακοινώσεις για πρόσθετα μέτρα στήριξης λόγω της ευλογιάς

Παράλληλα δε, μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα πρόσθετα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τη στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που θανάτωσαν τα ζώα τους λόγω της επιδημίας της ευλογιάς, κι ενώ ήδη προωθούνται αποζημιώσεις για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου (μέχρι και 250 ευρώ το κεφάλι), αλλά και αποζημιώσεις για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, φέτος, για πρώτη φορά θα καταβληθούν αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους για ζημιές που έγιναν εντός του τρέχοντος έτους.

Προβληματισμός για τις αποφάσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων

Παρά ταύτα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι «κρατούν ζεστές» τις μηχανές των τρακτέρ και ετοιμάζονται από την Κυριακή να βγουν στους δρόμους, κάτι που προβληματίζει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς, όπως δηλώνουν, αρμόδια στελέχη, περιθώρια ελιγμών δεν υπάρχουν. Οι κανόνες της ΕE, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αυστηροί και η όποια παραβίαση τους θα οδηγούσε ακόμη και σε πάγωμα των κοινοτικών κονδυλίων για την ενίσχυση τους.

Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι οι βουλευτές που προέρχονται από αγροτικούς νομούς, και γίνονται δέκτες των παραπόνων από τους τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους που παλεύουν για την επιβίωση τους.

Το μήνυμα τους, όπως το έχει εκφράσει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί, είναι ότι με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση το σύστημα των κοινοτικών επιδοτήσεων θα «στεγανοποιηθεί», ώστε να μην επαναληφθούν οι «αμαρτίες» του παρελθόντος.

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Χτες το βράδυ δε, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), με στόχο να έχει ψηφισθεί πριν από το κλείσιμο της Βουλής τα Χριστούγεννα.

«Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Α.Α.Δ.Ε. είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τάξη όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκης.

Χαμηλοί τόνοι

Η κυβέρνηση κρατά χαμηλούς τόνους και είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις τόσο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, όπως και άλλων αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων, με τις οποίες υπενθυμίζουν ότι βασικά αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες και έχουν ικανοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, παραπέμπουν:

Στην απαλλαγή από την καταβολή Φόρου Εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών για τους αγρότες που μετέχουν σε συνεταιρισμούς.

Στη μείωση του Φ.Π.Α. από το 13% στο 6% για τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, αλλά και από το 24% στο 13% για τα αγροτικά μηχανήματα.

Στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, με την αύξηση του ποσού επιστροφής κατά 50%, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός.

Στις πρόνοιες για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, με σταθερές τιμές για το 1/3 του ρεύματος τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Στα αρδευτικά προγράμματα και άλλες λύσεις και σε τοπικά ζητήματα.

Το μήνυμα στους αγρότες

«Καλούμε τους αγρότες να δουν τις πράξεις αυτές, να συνεχίσουν να αιτούνται – κάτι που είναι λογικό – αλλά να βάλουν και στο ζύγι αν όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε είχαν γίνει για ολόκληρες δεκαετίες και αν τώρα γίνονται» δηλώνουν πηγές της κυβέρνησης, ζητώντας την κατανόηση του αγροτο-κτηνοτροφικού κόσμου και την αναγνώριση των προσπαθειών να τελειώσει η «περιπέτεια» που βιώνουν οι ίδιοι και η χώρα, όπως τονίζουν.