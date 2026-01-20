Σε τεντωμένο σχοινί το Μαξίμου με τους αγρότες: Η έκκληση Μητσοτάκη και το σχέδιο της κυβέρνησης σε περίπτωση καθόδου των τρακτέρ στην Αθήνα

Με τη φράση: «θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική (…), αλλά είμαι και έτοιμος να διαχειριστώ και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα των προθέσεων τη κυβέρνησης στο ενδεχόμενο οι «σκληροί» αγρότες των μπλόκων να ξανακλείσουν τις εθνικές οδούς ή και να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους.

Η κυβέρνηση έχει στραμμένο το βλέμμα της στη σημερινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής, όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα μετά τη συνάντηση της 30μελούς αντιπροσωπείας αγροτών και κτηνοτρόφων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι δηλώσεις τους στο τέλος της σύσκεψης, που διήρκησε 4,5 ώρες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για άμεσο τερματισμό των μπλόκων, κι ενώ φτάνουν και μηνύματα για ενδεχόμενη κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

Κυβερνητικά στελέχη ευελπιστούν ότι μία τέτοια κίνηση ίσως να είναι η οδός για μία «ηρωική έξοδο» σε ορατό χρόνο, και πάντως ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

«Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω»

«Νομίζω ότι και η κοινωνία έχει εξαντληθεί από αυτές τις 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι» δήλωσε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο εκδήλωσης χθες το βράδυ στο Ωδείο Αθηνών.

«Μόνο σημειακές βελτιώσεις»

Το Μέγαρο Μαξίμου βλέπει ξεκάθαρα κομματικό δάκτυλο πίσω από τη στάση των «σκληρών» των μπλόκων, στους οποίους το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι περιθώρια για άλλα μέτρα στήριξης, πέραν όσων έχουν ήδη εξαγγελθεί, δεν υπάρχουν.

Ωστόσο, δηλώνει είναι ανοιχτή σε σημειακές βελτιώσεις.

Οι δηλώσεις των αγροτών

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να ικανοποιήσει τα αιτήματα αλλά όχι την πολιτική βούληση. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, συνεχίζουμε τον αγώνα μας» δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά το πέρας της συνάντησης, τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν τους ικανοποιούν κάποιες μόνο διορθωτικές κινήσεις στις εξαγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

«Για την κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να πάει χειρότερα η συνάντηση. Βρήκαμε τοίχο. Δεν θέλουν το εμβόλιο. Θα κινηθούμε νομικά για όσα ανακριβή έχει πει η Επιστημονική Επιτροπή (για τα εμβόλια), γιατί της Ε.Ε. λέει άλλα. Προσωπική μου πρόταση θα ήταν να γίνουμε Γαλλία εδώ» δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος.

«Παρωδία. Κάποιοι δεν θέλουν να βοηθήσουν τον πρωτογενή τομέα. Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός θα το πάρει πάνω του… Για τους υπουργούς, δεν εγγυώμαι» δήλωσε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Μαγνησίας, Παναγιώτης Περράκης.

«Δεν θα επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος»

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Οποιεσδήποτε λύσεις στα δομικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα πρέπει πάνω και πρώτα απ’ όλα να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, να μην είναι κοινωνικά άδικες, και πρωτίστως να εντάσσονται στον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο όσον αφορά στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι ταυτόχρονα και γενναιόδωρο αλλά και πολύ αυστηρό ως προς το τι μας επιτρέπει και τι δεν μας επιτρέπει» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης από το Ωδείο Αθηνών.

«Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι δεν περισσεύουν χρήματα, ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και ότι δεν πρόκειται να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος, όπου πάνω στην ανάγκη να εκτονώσουμε μία κρίση, κυβερνήσεις έπαιρναν αποφάσεις οι οποίες τελικά δεν ήταν συμβατές με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και έτσι αναγκαζόμασταν εκ των υστέρων να επιστρέφουμε τα χρήματα και μάλιστα με τόκο» πρόσθεσε.

«Προτιμώ να είμαι ενίοτε δυσάρεστος και να πω ξεκάθαρα ότι κάποιες από τις διεκδικήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, παρά να δώσω την ψευδή εντύπωση ότι “βάζω το πρόβλημα κάτω από το χαλί”, πάμε τώρα να εκτονώσουμε την κατάσταση και “να κλοτσήσουμε το τενεκεδάκι” στο μέλλον» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Έκκληση Μητσοτάκη για εκτόνωση της κρίσης

Με το «καλησπέρα σας» ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους αγρότες, δήλωσε ότι αυτή η συνάντηση θα έπρεπε να είναι νωρίτερα. «Θα πρέπει να μπει τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που τελικά δεν εξυπηρέτησε ούτε τα δικά τους δίκαια, ούτε την κοινωνία» σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχει αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχουν θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά τους.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στα ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ποια επιμέρους ζητήματα τίθενται προς νέα εξέταση

Σε σχέση με τις εξαγγελίες της προηγούμενης εβδομάδας δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή, εκτός από επιμέρους ζητήματα του πρωτογενούς τομέα διεμήνυσε η κυβέρνηση, ενώ συμφωνήθηκε να συζητηθούν και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα.

Δηλαδή, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικούς ηλεκτρικού ρεύματος, τον τρόπο με τον οποίον θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει ακριβώς εξαγγελθεί μέχρι σήμερα, και ζητήματα όπως αυτό του ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών και θέματα τα οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία και την αλιεία όσο και τη μελισσοκομία.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων, με τους οποίους έγινε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, στις επιμέρους επιτροπές οι οποίες δημιουργούνται, προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά και στα υπόλοιπα που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Το μήνυμα Τσιάρα

«Ελπίζουμε να πρυτανεύσει η κοινή λογική» υπογράμμισε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μετά το πέρας της σύσκεψης με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, δηλώνοντας διαθέσιμος για διάλογο μαζί τους ανά πάσα στιγμή.

«Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

Στην περίπτωση πάντως που αυτό δεν συμβεί και οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν, το μήνυμα της κυβέρνησης ήταν ξεκάθαρο. «Είναι μονόδρομος για την Πολιτεία να εφαρμόσει το νόμο» ήταν το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου.