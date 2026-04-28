Πολιτική

Σφοδρή επίθεση Μαξίμου στο ΠΑΣΟΚ μετά την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής – Ανησυχία στη ΝΔ για τις δημοσκοπήσεις

«Από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ευαγγελία Τσικρίκα

Το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής δεν ξάφνιασε το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο έσπευσε να απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός» αλλά «επιβεβλημένος», και τον καλούσε να σεβαστεί τον θεσμικό του ρόλο.

Αναμένοντας να κατατεθεί το σχετικό αίτημα – για το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 60 υπογραφές – η κυβέρνηση κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για αλά καρτ σεβασμό στη Δικαιοσύνη, αλλά και για μικροκομματική εκμετάλλευση της υπόθεσης, με επιθέσεις κατά των λειτουργών της, και για υποκρισία.

Περίπου 2 ώρες μετά τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμιζε με νόημα ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, από το Forum των Δελφών, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έλεγε ότι… δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές, και ότι στο DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει «ο απόλυτος σεβασμός και ο αγώνας για μια ποιοτική Δημοκρατία και για διάκριση των εξουσιών».

«Δύο εικοσιτετράωρα μετά, όμως, απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος» απαντούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι αντίθετα από τα όσα υποστηρίζει ο κ. Ανδρουλάκης, «επικίνδυνος» είναι ο ίδιος…

«Το ΠΑΣΟΚ τροφοδοτεί επιθέσεις σε βάρος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου»

Το επιχείρημα του Μαξίμου είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτός που… αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα «τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον «βούρκο» του διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου», Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, για την απόφαση του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών και να μην υπάρξει νέα έρευνα, με το σκεπτικό ότι από τη δίκη των 4 ιδιωτών και την δικαστική απόφαση δεν προέκυψαν «νέα στοιχεία, ικανά, να δικαιολογήσουν την επανεξέταση της υπόθεσης».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμιζε ότι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αναδείχθηκε στη θέση του με εισήγηση της πλειοψηφίας όλων των ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας, σημειώνοντας ότι όταν η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».

«Το ΠΑΣΟΚ μιμείται άλλα κόμματα»

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση δηλώνει ότι η ίδια «ακόμη και όταν σύσσωμη η αντιπολίτευση εκμεταλλευόταν πολιτικά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου» – η οποία έκρινε ενόχους 4 ιδιώτες για τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω του παράνομου λογισμού Predator – ούτε την έκρινε, αλλά ούτε και επετέθη στον Πρωτοδίκη που εξέδωσε την δικαστική απόφαση.

«Είναι επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων. Αυτές που μας αρέσουν και πανηγυρίζουμε και αποθεώνουμε τους δικαστές ή αυτές που δεν μας αρέσουν» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε, «είχε ένα παρελθόν ξεκάθαρης θεσμικής συνέπειας και σοβαρότητας», ότι «μιμείται άλλα κόμματα, τα οποία μπορεί να είναι εν δυνάμει συνομιλητές του».

Το κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση να καταθέσουν αίτημα για Εξεταστική

Για να κατατεθεί αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής χρειάζεται να συγκεντρώσει 60 υπογραφές, κάτι που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται τη στήριξη τουλάχιστον άλλων 28 βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Δεδομένου ότι κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου έχουν πολλές φορές μιλήσει για την ανάγκη δημιουργίας μετώπου κατά της κυβέρνησης, θεωρείται βέβαιο ότι θα στηρίξουν τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτή την πρωτοβουλία.

Οι «γαλάζιες» ανησυχίες…

Και μπορεί το αίτημα, όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλής να απορριφθεί από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ωστόσο στο «γαλάζιο» στρατόπεδο είναι φανερή η ανησυχία για τις δημοσκοπικές επιπτώσεις αυτής της υπόθεσης για τη ΝΔ, μαζί με άλλες, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.

Σήμερα (28.04.2026) ο Πρωθυπουργός μετέχει στο Προσυνέδριο της Ν.Δ. στο Ναύπλιο με θέμα «Σύγχρονο κράτος για όλους», όπου αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της σε όλα τα θέματα αιχμής.

Πολιτική
