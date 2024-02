Σοκαρισμένη η Κατερίνα Σακελλαροπούλου από το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

«Σοκαρισμένη» από τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι ενός εξέχοντος ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφοσιωμένου στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία» έγραψε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου γράφει σε ανάρτησή της για το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι: «Μια έντονη υπενθύμιση της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος που δεν μπορεί να ανεχθεί καμία φωνή αντιφρονούντος».

Shocked by the death of Alexei Navalny, a prominent human rights activist dedicated to the fight for freedom and democracy. Α stark reminder of the oppressive nature of the regime that cannot tolerate any dissident voice.



Navalny sacrificed himself for the ideals we cherish…