Σωκράτης Φάμελλος για υποκλοπές: Βόμβα στα θεμέλια της Δικαιοσύνης, να ανακληθεί η διάταξη Τζαβέλλα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στη Δικαιοσύνη εξαπέλυσε την Τρίτη (28.04.2026) από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτηρίζοντας «βόμβα στα θεμέλια του θεσμού της Δικαιοσύνης» τη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, με την οποία αρχειοθετείται η υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «ηχηρή απόδειξη» ότι η χώρα βρίσκεται στο «χειρότερο σημείο λειτουργίας της Δικαιοσύνης και των δημοκρατικών θεσμών μετά τη Μεταπολίτευση». Την ίδια ώρα, κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ότι «έκλεισε την υπόθεση των υποκλοπών χωρίς έρευνα», παρά, όπως είπε, την ύπαρξη νέων στοιχείων και σχετικών αιτημάτων.

Υποστήριξε ότι οι δικαστικές κρίσεις υπόκεινται σε κριτική, «πόσω μάλλον όταν παραβιάζουν κραυγαλέα τη λογική και το δίκαιο», ενώ ζήτησε την ανάκληση της «απαράδεκτης διάταξης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τις «δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις» να συνεννοηθούν, με στόχο, όπως είπε, την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για κοινή πρόταση δυσπιστίας από τα προοδευτικά κόμματα, κοινή στάση στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ιδίως για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, και συντονισμό απέναντι στην κυβέρνηση.

Αιχμές για την επιστολή των «5» της ΝΔ

Αναφερόμενος στην επιστολή πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι οι ίδιοι μιλούν για «θεσμική ανισορροπία», «υπερσυγκέντρωση εξουσιών» και αποτυχία ελέγχου της διαφθοράς. Κατά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, οι αναφορές αυτές διαψεύδουν το επιχείρημα του πρωθυπουργού περί «λαϊκής νομιμοποίησης».

Επίθεση για την οικονομία και τα «έκτακτα μέτρα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνέδεσε την κρίση στο κράτος δικαίου με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «διπλή αδικία» από υψηλούς έμμεσους φόρους και υπερπλεονάσματα, σε συνδυασμό με χαμηλή φορολόγηση μεγάλου πλούτου και μερισμάτων. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα 500 εκατ. ευρώ για να καλύψει πολιτικά τα ζητήματα διαφθοράς. «Δεν ήταν τυχαία σύμπτωση», είπε.

«Δεν πάει άλλο το καθεστώς Μητσοτάκη»

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας: «Δεν πάει άλλο. Δεν αντέχεται άλλο το καθεστώς Μητσοτάκη». Πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται «προοδευτική κυβέρνηση», ώστε, όπως είπε, «να επιστρέψει η ελπίδα εκεί που ανήκει: στους πολλούς και όχι στους λίγους και ημετέρους».