Σωκράτης Φάμελλος: Η αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο επιβεβαιώνει την ανάγκη για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

Τη θέση ότι οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον πρωθυπουργό δεν επαρκούν και ότι απαιτείται σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τη χάραξη συγκεκριμένης εθνικής γραμμής απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διατύπωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως ανέφερε, η σύγκληση του Συμβουλίου εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή αποτελεί «θεσμική και εθνική ανάγκη» και θα λειτουργούσε ως «ελάχιστη απόδειξη» διάθεσης για συναίνεση. Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε πως η αποστολή πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο «επιβεβαιώνει την ανάγκη» οι ενημερώσεις και οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε επίπεδο Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η Ελλάδα «μπορούσε και όφειλε» να κινηθεί προς την αποκλιμάκωση και τη σταθερότητα, επικαλούμενος την ιδιότητά της ως κράτους-μέλους της Ε.Ε. και μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αντιθέτως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «συνεχείς υποχωρήσεις» στο πλαίσιο της «πολιτικής του δεδομένου συμμάχου», κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου».

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισηγηθεί τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της Ελλάδας και συμμετοχή της Ε.Ε., υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε τη διπλωματική ισχύ της χώρας.

Παράλληλα, ζήτησε από την κυβέρνηση να καταδικάσει τη στρατιωτική επέμβαση, να «ξεκαθαρίσει» ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί «με οποιονδήποτε τρόπο» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, να διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει «καμία χρήση των στρατιωτικών βάσεων» και να μεριμνήσει για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές.

Για την Κύπρο, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται δίπλα στον κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία «σε οτιδήποτε χρειαστεί», σημειώνοντας ωστόσο ότι αποφάσεις αυτού του χαρακτήρα πρέπει να λαμβάνονται θεσμικά, στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Χαρακτήρισε, τέλος, «ανεπίτρεπτο» να πραγματοποιείται η σχετική συζήτηση στη Βουλή στο πλαίσιο ενός άλλου νομοσχεδίου, απευθύνοντας κάλεσμα στην κυβέρνηση «να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Κλείνοντας, κατέθεσε εκ νέου το σχέδιο «Ειρήνης και Ασφάλειας» του ΣΥΡΙΖΑ για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, με επτά προτάσεις – μεταξύ τους η απαγόρευση εξαγωγών όπλων σε χώρες της περιοχής, η δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού και η ανοικοδόμηση της Συρίας – υποστηρίζοντας ότι αυτές συγκροτούν μια «ενεργητική εξωτερική πολιτική», την οποία, όπως είπε, η κυβέρνηση «ούτε θέλει ούτε μπορεί» να υπηρετήσει.