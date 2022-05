Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, προχώρησε σε μια αποκάλυψη των όσων συζήτησε και συμφώνησε στην κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Euronews, Έφη Κουτσοκώστα, ο κ. Σολτς ανέφερε πως συμφώνησε με τον κ. Μητσοτάκη να προμηθεύσει την Ελλάδα με τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, έτσι ώστε η

Ελλάδα να στείλει οπλισμό στην Ουκρανία.

