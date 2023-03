Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ο οποίος παρέστη στη Θεία Λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας και στο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και για τα θύματα των καταστροφικών σεισμών στην Τουρκία.

Η επιμνημόσυνη δέηση για τα Τέμπη και για τα θύματα των σεισμών σε Τουρκία και Συρία έγινε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Αργότερα ο Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Συζήτησαν για το πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση.

