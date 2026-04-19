Στην Κρήτη τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη λειψυδρία – Ομιλία στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στο Ηράκλειο Κρήτης μεταβαίνει αύριο, Δευτέρα (20.04.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδυάζοντας την κυβερνητική ατζέντα με τον προσυνεδριακό διάλογο της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Στις 16.30, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας Κρήτης με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, ένα ζήτημα που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης ενόψει και της θερινής περιόδου. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει στο 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο με θέμα «Ελλάδα, προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές». Η διοργάνωση εντάσσεται στον κύκλο των προσυνεδριακών εκδηλώσεων του κόμματος και εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης, μεταφορών, τουρισμού, πολιτισμού και νησιωτικότητας.

Οι εργασίες του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Candia Maris, με ώρα έναρξης στις 17.30, παρουσία βουλευτών από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, στελεχών των τοπικών οργανώσεων, εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθεί θεματικό πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Θα ακολουθήσει ομιλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και αντιπροέδρου της Ν.Δ. Κωστή Χατζηδάκη.

Στο δεύτερο μέρος προβλέπεται συζήτηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τουρισμού και του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Χάλκης, ο πρόεδρος της κοινότητας Φόδελε, tour operator και έφορος αρχαιοτήτων.