Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Μακρόν: Θα έχει συνάντηση με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη

Πριν λίγες ημέρες η ελληνική κυβέρνηση είχε επιβεβαιώσει την συνάντηση μεταξύ Μακρόν – Μητσοτάκη χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Μακρόν
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Στην Κύπρο θα βρεθεί αύριο Δευτέρα (09.03.2026) ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν όπου θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφτεί την Κύπρο τη Δευτέρα εκδηλώνοντας την υποστήριξή του στη Μεγαλόνησο ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Ο Πρόεδρος Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Πριν λίγες ημέρες η ελληνική κυβέρνηση είχε επιβεβαιώσει την συνάντηση μεταξύ Μακρόν – Μητσοτάκη χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία.

Η Γαλλία έστειλε αμυντικά συστήματα και μια φρεγάτα στο νησί της Μεσογείου την περασμένη εβδομάδα, αφού επλήγη από επίθεση με drone στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι.

