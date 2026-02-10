Πολιτική

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Κατά την είσοδό τους δεν έγιναν δηλώσεις, ωστόσο, αναμένεται να τοποθετηθούν μετά το πέρας της συνάντησης
κτηνοτρόφοι
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για να συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως είχε συμφωνηθεί σε προηγούμενη επαφή των δύο πλευρών, τις ημέρες που ήταν σε πλήρη εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Βασικό θέμα συζήτησης τους θα είναι ο σχεδιασμός και το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα.

Θα συζητηθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να εξετάσει επιλογές για το πώς θα στηριχθεί η κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό που θα την κάνει βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια.

Κατά την είσοδό τους δεν έγιναν δηλώσεις, ωστόσο, αναμένεται να τοποθετηθούν μετά το πέρας της συνάντησης.

