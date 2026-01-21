Στο Νταβός ο Μητσοτάκης για το Οικονομικό Φόρουμ: Ανησυχία της Αθήνας για τις «επεκτατικές» διαθέσεις Τραμπ

Στο Νταβός της Ελβετίας για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο θέρετρο της Ελβετίας για το φόρουμ θα βρεθεί η παγκόσμια πολιτική και οικονομική ελίτ, και φυσικά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα μομέντουμ κατά το οποίο κινήσεις και πρωτοβουλίες του έχουν θέσει την Ε.Ε. σε αυξημένο «συναγερμό».

Στο περιθώριο του φόρουμ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να έχουν σειρά παρασκηνιακών επαφών, κι ενώ την Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Kορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Επισήμως, στην ατζέντα είναι η Γροιλανδία και η πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στα Ευρωπαϊκά κράτη να μην «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιο του να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

Μάλιστα, πριν αναχωρήσει για το Νταβός ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι θα μιλήσει για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, υποστηρίζοντας ότι η Δανία, και κατ’ επέκταση η Ευρώπη, «δεν μπορούν να την προστατεύσουν».

Στο «τραπέζι» των συζητήσεων των ηγετών της Ε.Ε. αναμένεται να βρεθεί όμως και η πρόσκληση Τραμπ σε χώρες – μέλη να γίνουν ιδρυτικά μέλη στην πρωτοβουλία του για το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Η ανησυχία της Αθήνας για τις «επεκτατικές» διαθέσεις Τραμπ

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών…Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις. Αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Η Ελλάδα, η οποία έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της Ε.Ε. και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., βλέπει πως οι ισορροπίες πια είναι εύθραυστες, με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται…

«Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε. – Η.Π.Α.» τόνισε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την βαθιά ανησυχία του για το ενδεχόμενο καταπάτησης του Διεθνούς Δικαίου από την Ουάσινγκτον, που θα έβαζε «νάρκες» στα θεμέλια του ΝΑΤΟ.

Η Αθήνα είναι αμετακίνητη από την «κόκκινη γραμμή» για σεβασμό όλων στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς άλλωστε είναι και η πάγια θέση με την οποία στέκεται απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό αλλά και σε σχέση με το Κυπριακό.

Στο «όχι» κλίνει η Αθήνα στην πρόσκληση Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να συμφωνήσουν στο πως θα απαντήσουν στην πρόσκληση Τραμπ σε χώρες – μέλη να μετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Η Ελλάδα, που μαζί με την Κύπρο έλαβαν πρόσκληση να είναι ιδρυτικά μέλη, διαμηνύει ότι θα συνταχθεί με τις αποφάσεις των Ευρωπαίων εταίρων. Ήδη, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει απαντήσει αρνητικά.

Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των αρχών και της δομής του ΟΗΕ «που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν» είναι η θέση της Γαλλίας, ενώ έντονο σκεπτικισμό και αρνητική διάθεση εκφράζουν και άλλα κράτη – με εξαίρεση την Ουγγαρία – που επίσης εκτιμούν ότι το καταστατικό για το Συμβούλιο που καλούνται να υπογράψουν δεν αφορά μόνο τη Γάζα, αλλά επεκτείνεται πέρα από αυτήν και τείνει να διαμορφωθεί ως μια παράλληλη δομή με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Είναι ένα σύνθετο νομικό ζήτημα, το οποίο εξετάζουμε, σε συνεννόηση και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Το γενικότερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου Τραμπ προβλέπεται, εξάλλου, στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υπερψήφισε η Ελλάδα. Η Ελλάδα, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κινείται πάντα εντός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών» ξεκαθαρίζουν κυβερνητικές πηγές, κάνοντας σαφές ότι η Αθήνα κλίνει προς το… «όχι».

Δεδομένου ότι ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προειδοποιήσει με δασμούς ως αντίποινα σε όσους εναντιωθούν στα σχέδια του, οι Ευρωπαίοι ηγέτες τις επόμενες ημέρες καλούνται να… ισορροπήσουν σε «τεντωμένο σχοινί».