Στο «όχι» κλίνει η Ελλάδα για την πρόσκληση Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης, συντασσόμενη με άλλες χώρες της ΕΕ

Πολύ προσεκτικά εξετάζει η Αθήνα την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης.

Αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης τονίζουν ότι η πρόσκληση για το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα σύνθετο νομικά ζήτημα, το οποίο εξετάζεται, σε συνεννόηση και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι οι χώρες που έχουν μέχρι στιγμής τοποθετηθεί για το θέμα, είναι αρνητικές στην πρόσκληση Τραμπ.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι το γενικότερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ προβλέπεται, εξάλλου, στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υπερψήφισε η Ελλάδα.

Η Ελλάδα, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κινείται πάντα εντός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών…