Στον Έβρο μεταβαίνει την ερχόμενη Τρίτη (03.03.2020) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Την επίσκεψη γνωστοποίησε με ανάρτηση του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας μάλιστα ότι υποστηρίζει την ελληνική προσπάθεια αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: “Υποστηρίζουμε την προσπάθεια της Ελλάδας να προστατεύσει τα Ευρωπαϊκά σύνορα. Η Ε.Ε. παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καταλήγοντας με την απόφασή του να επισκεφτεί την Τρίτη τη χώρα μας”.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground. I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday.

Once more, do not attempt to enter Greece illegally – you will be turned back.

🇬🇷🇪🇺