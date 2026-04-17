Story της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Μακάριο Λαζαρίδη ντυμένο κλόουν: «Η ΝΔ πέφτει σε αυτό το επίπεδο του λαγουμιού, κύριε γυμνοσάλιαγκα»

Σε νέα επίθεση κατά του Μακάριου Λαζαρίδη προχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που έχει προκαλέσει στην αντιπολίτευση η υπόθεση με τους τίτλους σπουδών του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανήρτησε story στο Facebook, στο οποίο εμφανίζεται φωτογραφία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριου Λαζαρίδη επεξεργασμένη έτσι ώστε να παρουσιάζεται ντυμένος κλόουν. Στην ίδια ανάρτηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενσωμάτωσε και απόσπασμα από παλαιότερη τοποθέτησή της στη Βουλή, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Όταν η Κωνσταντοπούλου έλεγε γυμνοσάλιαγκα το Λαζαρίδη ήταν “υπερβολική”».

Στο βίντεο που επέλεξε να αναδημοσιεύσει, από συνεδρίαση της Ολομέλειας κατά την οποία είχε σημειωθεί έντονη λογομαχία με τους κ.κ. Μακάριου Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακούγεται να λέει: «Είναι εντυπωσιακό στη Νέα Δημοκρατία να κατρακυλάει σ’ αυτό το επίπεδο του λαγουμιού, κύριε γυμνοσάλιαγκα».

Η νέα αυτή ανάρτηση έρχεται να προστεθεί στην ήδη οξυμένη αντιπαράθεση ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, και συγκεκριμένα την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αναρτήσει στο TikTok βίντεο από την ένταση που είχε καταγραφεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στο σχετικό απόσπασμα διακρίνονταν οι «γαλάζιοι» βουλευτές Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μακάριος Λαζαρίδης να διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά της, με τον τότε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ (σσ κ. Λαζαρίδη) να απευθύνεται προς το προεδρείο επισημαίνοντας ότι δέχθηκε τον χαρακτηρισμό «γυμνοσάλιαγκας». Στο ίδιο στιγμιότυπο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ακούγεται να λέει ειρωνικά από τα έδρανα: «Ναι, θα φύγουμε από τη Βουλή να σας αφήσουμε μόνους σας», ενώ ακούγεται και φωνή από την πλευρά του κόμματός της να χαρακτηρίζει τους βουλευτές της ΝΔ «τραμπούκους».

πρωτότυπος ήχος – zoekonstant @zoekonstant Η κατάσταση της #ΝΔ σήμερα. Συνολικά 3 βουλευτές από τους 156, οι 2 γνωστοί τροχιοδρομημένοι να σπιλώνουν, να τραμπουκίζουν, να υβρίζουν, να συκοφαντούν και να απειλούν. Αυτή είναι η …”κόσμια” εκδοχή τους, μετά τις ακραίες ύβρεις και προσβολές τους και την διακοπή της συνεδρίασης… Εκεί κατάντησε ο Κ.Μητσοτάκης τη ΝΔ. Να εκπροσωπείται από τέτοια πρόσωπα. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν δουλειές. Σήμερα ήταν η συζήτηση για τη «Chevron” Δείτε τους, χωρίς μοντάζ Θαυμάστε τους #παρακράτος

Η ανάρτησή της συνοδεύθηκε και από το hashtag #parakratos, με την ίδια να εξαπολύει συνολική επίθεση κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. «Η κατάσταση της #ΝΔ σήμερα. Συνολικά 3 βουλευτές από τους 156, οι 2 γνωστοί τροχιοδρομημένοι να σπιλώνουν, να τραμπουκίζουν, να υβρίζουν, να συκοφαντούν και να απειλούν», ανέφερε.