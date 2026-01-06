Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου με φόντο τη Βενεζουέλα και το Διεθνές Δίκαιο – Βαριές αιχμές κατά Μητσοτάκη

Μπορεί για πολλούς να είναι απορίας άξιον το πώς είναι δυνατόν να καταφέρνουν τα ελληνικά κόμματα να τσακώνονται ακόμα και για τη Βενεζουέλα, για το ΠΑΣΟΚ όμως ο σεβασμός και η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου είναι θέμα αρχής. Επιπροσθέτως, δε, είναι και ζήτημα… επιβίωσης της χώρας μας.

Δεν είναι τυχαίο ότι δύο μέρες μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού, με την οποία στην πραγματικότητα σημείωνε ότι δεν είναι τώρα η ώρα να συζητηθούν θέματα νομιμότητας στην επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του, το γεγονός όχι μόνο δεν έχει ξεχαστεί, αλλά προκαλεί κλιμακούμενες αντιδράσεις. Στο ΠΑΣΟΚ ακόμα και σήμερα κάνουν λόγο για μία «ανεπίγνωστη τοποθέτηση» του πρωθυπουργού, με την οποία «κλείνει τα μάτια στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου», όπως χαρακτηριστικά λένε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλούν δε, την κυβέρνηση της ΝΔ να αντιληφθεί ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί κανείς παρά να το υπερασπίζεται χωρίς αστερίσκους, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, συναινεί στο δίκαιο της ισχύος.

Ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μάλιστα, υποστήριξε ότι είναι πλέον η ώρα οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά, είτε στο κέντρο, είτε και στα δεξιά ακόμα, «να απομονώσουν τον πρωθυπουργό και την παρέα του Μαξίμου, πριν εκτός από επικίνδυνοι, γίνουν και μοιραίοι για την χώρα». Περιγράφοντας, μάλιστα, τη δήλωση του πρωθυπουργού ως «στίγμα» για τη ΝΔ, υπονοώντας ότι θα την ακολουθεί τα επόμενα χρόνια, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε την ανάγκη «να μπει ένα τέλος στον κατήφορο που προσβάλει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και την ιστορία της χώρας μας».

Στο ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ. Εκτιμώντας ότι πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή του πρωθυπουργού να «κάνει τα στραβά μάτια» στην παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, και όχι ένα γλωσσικό ατόπημα, σκοπεύουν να συντηρήσουν το θέμα, να τονίσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων και κυρίως να θέσουν τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του προ των ευθυνών τους, αντιπαραβάλλοντας παραδείγματα όπως αυτό της Ουκρανίας το 2022 ή και της Κύπρου το 1974. Και αυτό διότι ένας τέτοιος «κατήφορος» στη «ζούγκλα», όπου θα επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού, δεν έχει κατά τη γνώμη τους τέλος και μπορεί να οδηγήσει στον όλεθρο, από τη στιγμή που αν βρεθούν στο περιθώριο τα Διεθνή Δικαστήρια και οι Διεθνείς Θεσμοί, δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να αποφασίζει «ποιος είναι ο καλός» και «ποιο είναι το σωστό να γίνει» κάθε φορά.

Τούτων δοθέντων, δεν αποκλείεται ακόμα και κλιμάκωση της αντιπαράθεσης άμα τη επιστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη από το Φανάρι, όπου βρέθηκε για να έχει συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο χθες, αλλά και να γιορτάσει τα Θεοφάνια σήμερα.

Στο μήνυμά του άλλωστε, από εκεί, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, άφησε αιχμές για μία εποχή, στην οποία «κερδίζει έδαφος η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και «ο νόμος του ισχυρού σε βάρος του διεθνούς δικαίου», για να υποστηρίξει ότι τα ‘μαθήματα’ από μία συνάντηση μαζί του, είναι πολύ σημαντικά. Επόμενο πεδίο δόξης λαμπρό για να… κλιμακωθεί περαιτέρω η σύγκρουση μεταξύ των δύο κομμάτων, κυρίως όμως για να επανέλθει η ανάγκη τήρησης και σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την Πέμπτη, οπότε και λέγεται ότι θα πάρει τον λόγο ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης.