«Συγχαίρουμε θερμά τον Ίβιτσα Ντάτσιτς για τον διορισμό του ως αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών της Σερβίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις πολύ στενές επαφές Ελλάδας- Σερβίας και να διευρύνουμε περαιτέρω τους διμερείς δεσμούς και τη συνεργασία».

We warmly congratulate Ivica Dačić on his appointment as #Serbia Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs. Looking forward to continue 🇬🇷 🇷🇸 very close contacts and to further expand bilateral ties & cooperation pic.twitter.com/OBTEuIAUgY