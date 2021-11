Με τον Ιρακινό ομόλογό του Φουάντ Χουσεΐν συναντήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, στο περιθώριο του φόρουμ «Manama Dialogue» στο Μπαχρέιν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών στο Twitter, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η ελληνο-ιρακινή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο και στις επενδύσεις, οι πρόσφατες εκλογές στο Ιράκ και οι πολιτικές εξελίξεις, καθώς και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τη Λευκορωσία και οι σχέσεις ΕΕ-Ιράκ.

