Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε στο Νταβός η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η υποστήριξη της Ουκρανίας, η οικοδόμηση μιας ισχυρότερης βιομηχανικής βάσης, η διαχείριση της μετανάστευσης, όλα αυτά απαιτούν μια ενωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Και είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε εκεί» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε:

«Είχαμε μια καλή συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η υποστήριξη της Ουκρανίας, η οικοδόμηση μιας ισχυρότερης βιομηχανικής βάσης, η διαχείριση της μετανάστευσης, όλα αυτά απαιτούν μια ενωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Και είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε εκεί».

A good chat with @kmitsotakis ahead of the Special European Council.



Supporting Ukraine, building a stronger industrial base, managing migration, all of this requires a united European answer.



