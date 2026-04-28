Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ την Τετάρτη στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο επενδύσεις και ενέργεια

Η Αθήνα αναδεικνύει τον ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή, με φόντο τις εξελίξεις στον Κόλπο
Μητσοτάκης και Εμίρης Κατάρ
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, θα συναντηθεί το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026), στις 10.00, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη του Εμίρη στην Αθήνα υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως «δύναμης σταθερότητας» στην ευρύτερη περιοχή και ως «αξιόπιστου εταίρου», σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τις χώρες του Κόλπου. Κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις και οι προσπάθειες για διπλωματική λύση, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Κατάρ.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην οικονομία, τις επενδύσεις και την ενέργεια. Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι το Qatar Investment Authority έχει ήδη δεσμευθεί να επενδύσει 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

Η Αθήνα, όπως σημειώνεται, «καταδίκασε από την πρώτη στιγμή» τις επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και εξέφρασε στήριξη και αλληλεγγύη,

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Χατζηδάκης για υποκλοπές: «Δεν μπορεί να υπάρχει α λα καρτ απόδοση της Δικαιοσύνης»
«Προφανώς ενδιαφέρομαι να μάθω ποιος έδωσε την εντολή παρακολούθησής μου», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή αν υπάρξουν νέα στοιχεία
Κωστής Χατζηδάκης
Τσουκαλάς για υποκλοπές και Εξεταστική: «Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη, Δένδια και μια σειρά στόχων παρακολούθησης»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην απόφαση του Αρείου Πάγου και κάλεσε τα πολιτικά πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν να κινηθούν δικαστικά
Κώστας Τσουκαλάς, ΠΑΣΟΚ
