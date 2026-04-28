Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ την Τετάρτη στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο επενδύσεις και ενέργεια

Με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, θα συναντηθεί το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026), στις 10.00, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη του Εμίρη στην Αθήνα υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως «δύναμης σταθερότητας» στην ευρύτερη περιοχή και ως «αξιόπιστου εταίρου», σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τις χώρες του Κόλπου. Κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις και οι προσπάθειες για διπλωματική λύση, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Κατάρ.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην οικονομία, τις επενδύσεις και την ενέργεια. Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι το Qatar Investment Authority έχει ήδη δεσμευθεί να επενδύσει 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

Η Αθήνα, όπως σημειώνεται, «καταδίκασε από την πρώτη στιγμή» τις επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και εξέφρασε στήριξη και αλληλεγγύη,