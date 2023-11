Ακόμα και σήμερα τα στελέχη, που στηρίζουν την Έφη Αχτσιόγλου, ενδέχεται να ανοίξουν την πόρτα εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας έτσι τέλος σε ένα παρατεταμένο δράμα το οποίο ξεκίνησε με την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην αρχηγεία του ΣΥΡΙΖΑ και τελειώνει με την αποχώρηση τους.

Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι την περασμένη Παρασκευή – λίγες ώρες πριν την πανελλαδική συνδιάσκεψη – ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, έκανε την τελευταία του προσπάθεια να μεταπείσει την ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στενοί του συνεργάτες επικοινώνησαν με τα στελέχη της τάσης 6+6 και πρότειναν στελέχη, όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, να πάρουν μέρος στο νέο όργανο – το πολιτικό κέντρο – το οποίο θα δημιουργήσει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Τα στελέχη, όμως, αυτά αρνήθηκαν να πάρουν μέρος σε αυτή την διαδικασία.

Ο Στέφανος Κασσελάκης πάντως, μιλώντας στο πλαίσιο της 7ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2023) «South-East Europe’s moment: Chartering a new course to prosperity & stability» έστειλε για άλλη μία φορά σαφές μήνυμα προς την πλευρά της Έφης Αχτσιόγλου ότι ο λαός επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαντώντας στο ερώτημα τι θα γίνει εάν φύγουν 10-12 βουλευτές – κυρίως από την γενιά των 40ρηδων – ανέφερε ότι «ο λαός επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Για τη γενιά των 40αρηδων, εμένα με ενδιαφέρουν οι φρέσκες ιδέες και να έχει νέες ιδέες, όχι το ηλικιακό. Έχουμε εκατοντάδες βιογραφικά για να δουλέψουν μαζί μας. Υποχρέωσή μου είναι να τους εμπνεύσω».

Η αναφορά αυτή – παραπομπή άμεσα – στα όσα έχει πει το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περί αποστασίας, καθώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο αριθμός των βουλευτών που θα τους ακολουθήσει.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση της Ομπρέλας, της Έφης Αχτσιόγλου και των “6+6” να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης έδωσε μία απάντηση που μοιάζει περισσότερο με τρολάρισμα παρά με πολιτική τοποθέτηση:

«Δεν έφυγε η Ομπρέλα αλλά μερικά στελέχη τους. Ο κόσμος που ψήφιζε τα στελέχη αυτά, τον ενστερνίζομαι και οι διαφορές μας είναι πολύ μικρές. Όσον αφορά την κυρία Αχτσιόγλου. Χθες είπα στο ραδιόφωνο ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση ή απόφαση από μεριάς τους οπότε θεωρώ ότι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και για αυτό για εμένα είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη».

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της ΝΔ, λέγοντας ότι βλέπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «σαν κάποιο στυγνό με επικίνδυνη πολιτική για τη χώρα», καθώς «θεωρεί ότι τα οριζόντια μέτρα είναι δίκαια». Και πρόσθεσε: «Έχω τη βούληση, έχω καθαρά χέρια, έχω τη διεθνή εμπειρία να φέρω μεγάλες τομές. Είμαι πλήρως ανεξάρτητος, δεν πρόκειται ποτέ να προδώσω τον λαό» υπογράμμισε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη συζήτηση.

Σε ό,τι αφορά το θέμα που προέκυψε με την Σία Αναγνωστοπούλου και τον Παύλο Πολάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι δεν θέλει να σχολιάσει παραπάνω όσα έγιναν. «Μίλησα και με τους δύο, μετά μίλησαν μεταξύ τους σε πολύ καλό κλίμα. Όπως είπε στην ΚΕ όλοι θα κριθούν από το έργο που θα παράγουν», είπε.