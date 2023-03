Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σύμφωνα με την οποία οι New York Times επιβεβαιώνουν ότι η Άρτεμις Σίφορντ τέθηκε υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ. «ΕΥΠ και Predator αποτελούν το ίδιο ενιαίο κέντρο υποκλοπών», υποστήριξε η Κουμουνδούρου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «οι New York Times επιβεβαιώνουν την επιμόλυνση θύματος με Predator με SMS για το εμβόλιο. Να απαντήσουν Μητσοτάκης – Πιερρακάκης πώς έδωσαν πρόσβαση στα στοιχεία εμβολιασμού;» και συνεχίζει:

«Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των New York Times για την παρακολούθηση της Άρτεμις Σίφορντ, υπογραμμίζει αυτό που όλοι γνωρίζουν, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να αρνείται. Πως η ΕΥΠ και Predator αποτελούν το ίδιο ενιαίο κέντρο υποκλοπών.

Η Ελληνίδα πολίτης και Αμερικανίδα υπήκοος κα Σίφορντ τελούσε υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ και μέσω Predator, όπως είχε γίνει και με άλλους στόχους του ίδιου ενιαίου κέντρου υποκλοπών.

Ωστόσο η σημερινή (σ.σ. 20.03.2023) αποκάλυψη των NYT επιβεβαιώνει μέχρι κεραίας τις καταγγελίες που είχε κάνει ο κ. Ραγκούσης προ μηνών, όταν ο κ. Πιερρακάκης έκανε πως δεν καταλάβαινε. Συγκεκριμένα, ότι το κινητό της κας Σίφορντ επιμολύνθηκε με Predator με μήνυμα που αντέγραφε το αυτοματοποιημένο μήνυμα της επίσημης πλατφόρμας εμβολιασμού της ελληνικής κυβέρνησης και στο οποίο αναγράφονταν όλες οι λεπτομέρειες του ραντεβού που ήδη είχε κλείσει. Δηλαδή οι αποστολείς του Predator είχαν πλήρη γνώση των πραγματικών στοιχείων του ραντεβού της.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί έφτασε στο σημείο να παρακολουθεί Αμερικανίδα υπήκοο και ο κ. Πιερρακάκης στο ερώτημα πώς έδωσαν πρόσβαση στα στοιχεία εμβολιασμού του θύματος για να μολυνθεί εν συνεχεία το κινητό του με Predator».

Η πρώην μάνατζερ πολιτικής κυβερνοασφάλειας για το Facebooκ και μέλος στο ευρωπαϊκό κέντρο του αμερικανικού think tank «Atlantic Council», Άρτεμις Σίφορντ φέρεται, σύμφωνα με τους New York Times, ότι τέθηκε υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ από τον Αύγουστο του 2021.

"Meta Manager Was Hacked With Spyware and Wiretapped in Greece" by BY MATINA STEVIS-GRIDNEFF via NYT New York Times https://t.co/Ohgww7K1Tf