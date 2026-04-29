Τα επόμενα βήματα των βουλευτών της ΝΔ που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους

Μήνυμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος να μη «δαιμονοποιείται» το επιτελικό κράτος στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο της επιστολής των πέντε βουλευτών της Ν.Δ., και όχι μόνο, καθώς τις προηγούμενες ημέρες και άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές είχαν αφήσει αιχμές, στοχεύοντας κυρίως τον Άκη Σκέρτσο.

Χρειάστηκε να παρέμβει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες (28.04.2026) το βράδυ από το βήμα του προσυνεδρίου της Ν.Δ. στο Ναύπλιο, υπερασπίστηκε το μοντέλο διακυβέρνησης του επιτελικού κράτους, απορρίπτοντας τις «γαλάζιες» αιτιάσεις των βουλευτών ότι δεν είναι αποτελεσματικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη. Όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη Ν.Δ. είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα. Τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Πήραμε 36 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών. Τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να σχεδιάζουν με μεθοδικότητα και συνέχεια, και ότι…. «δεν παρεμβαίνει κάνεις για να καπελώσει κανέναν».

Σε… «αναβρασμό»

Το θέμα του επιτελικού κράτος, η παρουσία εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και ο ρόλος των βουλευτών, είναι ένα θέμα το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθεί από μερίδα βουλευτών τόσο στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία θα συνεδριάσει στις 7 Μαϊου, όσο και στο Τακτικό Συνέδριο της Ν.Δ. στα μέσα Μαΐου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βαρύ» κλίμα…

Στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος το κλίμα είναι τεταμένο, κυρίως μετά τις τελευταίες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη γραμμή του Μαξίμου για οριζόντια άρση των ασυλιών των «γαλάζιων» βουλευτών που το όνομα τους περιέχεται σε αυτές.

Το κλίμα όμως «βάρυνε» και πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, καθώς είναι αρκετοί όσοι διαφωνούν κάθετα.

Η επιστολή των «5»

Στην επιστολή τους, οι πέντε βουλευτές της Ν.Δ. (Αθ. Ζεμπίλης, Α. Κατσανιώτης, Ξ. Μπαραλιάκος, Γ. Οικονόμου, Γ. Παππάς) έθεσαν εμμέσως αλλά σαφώς το ερώτημα αν το μοντέλο διακυβέρνησης που εγκαθιδρύθηκε από το 2019 έχει οδηγήσει σε υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου και σε υποβάθμιση τόσο των υπουργών όσο και των εκλεγμένων βουλευτών.

Σκέρτσος: «Δεν είμαστε αντίπαλοι»

Άμεση ήταν και η αντίδραση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου. «Δεν είμαστε αντίπαλοι» διαμήνυσε στους δυσαρεστημένους «γαλάζιους». «Το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει με φέουδα και τιμάρια, όπου κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι». πρόσθεσε με νόημα.

Υποστήριξε επίσης ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί εργαλείο συνέπειας, ώστε η κυβέρνηση να τηρεί δεσμεύσεις, να διορθώνει λάθη και να εφαρμόζει πολιτικές με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ενώ με διάθεση εκτόνωσης, ο Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι «ο εχθρός δεν είναι μέσα». «Αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα, όχι τα κόμματα που κάνουν φθηνή αντιπολίτευση και σίγουρα δεν είμαστε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι» πρόσθεσε.

«Να μη δαιμονοποιούμε το επιτελικό κράτος»

Με ενωτική διάθεση και η αντίδραση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη (Mega)… Xαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα» την επιστολή των «5», υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη έκφραση απόψεων και η διατύπωση προτάσεων αποτελεί στοιχείο της πολιτικής κουλτούρας της Ν.Δ. και ότι το κόμμα και η κυβέρνηση έχουν μόνο να κερδίσουν από την κριτική.

Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε το μοντέλο του επιτελικού κράτους, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν τρόπο καλύτερου συντονισμού της κυβέρνησης και όχι για κάτι που πρέπει να «δαιμονοποιείται», ενώ κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση όσους εντός της παράταξης έχουν… «ανησυχίες», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να πυροβολούμε τα πόδια μας».