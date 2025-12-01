Τα «μαζεύει» ο Πέτρος Παππάς μετά την αποθέωση στον Άδωνι Γεωργιάδη – «Μήνυμα» στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από τη Χαριλάου Τρικούπη

Ανασκευάζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς τον έπαινο που είχε απευθύνει νωρίτερα προς τον Άδωνι Γεωργιάδη για το έργο που έχει επιτελέσει ως υπουργός Υγείας στο ΕΣΥ.

Με μία ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025), ο βουλευτής Ημαθίας του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, επιχειρεί αναδίπλωση μετά τη δήλωσή του ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έχει συμβάλλει τα «μέγιστα» στο ΕΣΥ.

Αρχικά, ο κ. Παππάς χαρακτήρισε τον κ. Γεωργιάδη ως τον «πιο εργατικό υπουργό», στο πλαίσιο της συζήτησης που διοργάνωσε το Debate House για την κατάσταση στο ΕΣΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαριλάου Τρικούπη ζήτησε από τον βουλευτή της να εκδώσει ανακοίνωση-αναδίπλωση.

Η πρώτη ανάρτηση του Πέτρου Παππά:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Άδωνι Γεωργιάδη για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: Του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση.

Ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο.

Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως ”έπαινο”, τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».

Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια της συζήτησης που διοργάνωσε το Debate House για την κατάσταση στο ΕΣΥ είχε αναφέρει:

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε»

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του επανέλαβε, δε, «αναγνώρισα ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός».

Με αφορμή αυτές τις τοποθετήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στο Χ γράφοντας «θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας»:

«Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε», κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.