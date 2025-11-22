Τέμπη: Τον Δεκέμβριο οι απολογίες Τριαντόπουλου, Αγοραστού και των υπολοίπων 6 κατηγορουμένων για το «μπάζωμα»

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, πέρασαν τις προηγούμενες ημέρες οι 8 κατηγορούμενοι για «μπάζωμα» του χώρου όπου έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι, πήραν νέες προθεσμίες μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτοι που αναμένεται να απολογηθούν για το «μπάζωμα» των Τεμπών είναι οι προανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής, στη συνέχεια ο τότε Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, ο τότε Διοικητής της Τροχαίας Λάρισας, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου και τελευταίος ο πρώην υπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Όλοι τους αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις για λάθη και παραλείψεις στο σημείο της τραγωδίας, τις κρίσιμες πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά τη λήψη απολογιών από τους 8 κατηγορούμενους, η ειδική ανακρίτρια, κ. Φωτεινή Μηλιώνη θα στείλει τη δικογραφία στο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο και θα αποφασίσει αν θα παραπεμφθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου ή όχι, όπου σε αυτήν την περίπτωση, οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι, θα αναπεμφθούν ξανά στην τακτική ποινική δικαιοσύνη.