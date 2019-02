View this post on Instagram

Χρονια Πολλα Μπαμπα! Σου ευχομαι υγεια πανω απ´ολα, ηρεμια και πολλες αντοχες και για φετος. Αυτα και η αγαπη της οικογενειας και των αληθινων σου φιλων ειναι τα μονα που μπορουν να σε βοηθησουν να συνεχισεις τον σκληρο αγωνα που κανεις καθημερινα. Οσο για καποιους ¨κυριους¨ και ¨κυριες¨ που σε κρινουν βολεμενοι απο τον καναπε τους με ενα πληκτρολογιο στα χερια, εχω να τους πω πως μακαρι να ειχαν δουλεψει οσο εχεις δουλεψει, μακαρι να ειχαν τρεξει οσο εχεις τρεξει, μακαρι να ειχαν μαθει οσα ξερεις, μακαρι να ειχαν την εντιμοτητα και το ηθος της δημοσιογραφικης και προσωπικης σου πενας. Μακαρι ολα τα παιδια να ειχαν εναν πατερα σαν και εσενα αγρυπνο, τρυφερο, και στοργικο πλαι τους. Μακαρι να σε ηξεραν οπως σε ξερουμε εμεις. Κρατα ομως το τελευταιο, να σε ενδιαφερει τι λεμε εμεις, και εμεις λεμε οτι ειμαστε περηφανοι για σενα και θα σε στηριζουμε για παντα. Σε αγαπαω πολυ Ολυμπιακαρα Μπαμπα μου!! ❤️🥳