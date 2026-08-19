Θεσσαλονίκη: Ο Ματ Χάγκενγκρουμπερ νέος γενικός πρόξενος των ΗΠΑ – Από τη δημοσιογραφία στη διπλωματία

Νέος γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει ο Ματ Χάγκενγκρουμπερ, διαδεχόμενος στη θέση τον Τζέρι Ισμαήλ. Πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, με εμπειρία σε σειρά πρεσβειών και προξενικών αποστολών.

Ο νέος πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία στον χώρο της δημοσιογραφίας, εργαζόμενος σε εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Θητεία σε Κίεβο, Σόφια και Μόσχα

Κατά τη διπλωματική του πορεία, ο Ματ Χάγκενγκρουμπερ έχει υπηρετήσει ως πολιτικός σύμβουλος στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο, ακόλουθος πολιτιστικών υποθέσεων στην αμερικανική πρεσβεία στη Σόφια και βοηθός ακολούθου Τύπου στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα.

Έχει επίσης διατελέσει υπεύθυνος του προξενικού τμήματος στο Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στο Ερμοσίγιο του Μεξικού, ενώ έχει αναλάβει και σειρά θέσεων στο υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης μιλά ελληνικά, ουκρανικά, βουλγαρικά, ρωσικά και ισπανικά.

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Ματ Χάγκενγκρουμπερ: Από τη δημοσιογραφία στη διπλωματία

Πριν ενταχθεί στο διπλωματικό σώμα, ο Χάγκενγκρουμπερ είχε εργαστεί επί σχεδόν μία δεκαετία ως δημοσιογράφος σε διάφορες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Wisconsin-Madison, όπου σπούδασε Βιολογία.

Μαζί με τη σύζυγό του έχουν τρεις κόρες. Η οικογένεια θεωρεί ως πατρίδα της τη Χελένα της Μοντάνα, ενώ πλέον χαρακτηρίζει τη Θεσσαλονίκη ως το νέο της σπίτι.