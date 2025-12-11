Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό πριν τη συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερχιουρμάν

Τηλεφωνική επικοινωνία λίγο πριν συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν το μεσημέρι της Πέμπτης (11.12.2025), είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντατικοποιούνται.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκε και η ανάγκη σύγκλησης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατόν. Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς τον κοινό στόχο που παραμένει αμετάβλητος: την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενεργός εμπλοκή της ΕΕ δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και αναγνώριση ότι η λύση του Κυπριακού αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που αφορά τη συνοχή, τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της Ένωσης, καταλήγει η ανακοίνωση του Κύπριου προέδρου.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα.