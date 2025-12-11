Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό πριν τη συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερχιουρμάν

Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς τον κοινό στόχο που παραμένει αμετάβλητος: την επίλυση του Κυπριακού
Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης
Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Τηλεφωνική επικοινωνία λίγο πριν συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν το μεσημέρι της Πέμπτης (11.12.2025), είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντατικοποιούνται.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκε και η ανάγκη σύγκλησης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατόν. Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς τον κοινό στόχο που παραμένει αμετάβλητος: την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενεργός εμπλοκή της ΕΕ δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και αναγνώριση ότι η λύση του Κυπριακού αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που αφορά τη συνοχή, τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της Ένωσης, καταλήγει η ανακοίνωση του Κύπριου προέδρου.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
202
84
82
72
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Του «Φραπέ» έγινε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τίναξε στον αέρα τη συνεδρίαση μετά την αποχώρηση Ξυλούρη η Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Τον φυγαδεύετε! Είναι υπόθαλψη!»
«Και να είχα 5 αριθμούς του Τζόκερ σ' εσένα θα τους έδινα;», απάντησε στο Νάσο Ηλιόπουλο - Επιλεκτικές οι απαντήσεις του μάρτυρα - Στον εισαγγελέα τον στέλνει η ΝΔ
Ο Γιώργος Ξυλούρης ή Φραπές κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 210
Οι αγρότες της Κρήτης θα συναντηθούν στις 17:00 με τον Κωστή Χατζηδάκη στην Αθήνα
Στη συνάντηση που θα έχουν τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Κωστή Χατζηδάκη θα είναι παρών και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας
Αγρότες έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Νίκος Ανδρουλάκης: Το «σκληρό ροκ» κατά της κυβέρνησης για τους αγρότες και το «καρφί» για τον Τσίπρα
«Μπορούμε να συνεννοηθούμε όταν υπάρχει κοινή κατεύθυνση», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «δεν υπάρχουν Μεσσίες, υπάρχουν οράματα, προγράμματα και σχέδια»
Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo