Το διπλό στοίχημα του Μαξίμου: Συσπείρωση ψηφοφόρων και μέτρα για την ακρίβεια λόγω πολέμου

Να κεφαλαιοποιήσει τον ρόλο της Ελλάδας, ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως εκτιμά ότι αναδείχτηκε με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την κρίση στη Μέση Ανατολή, προσδοκά το Μέγαρο Μαξίμου.

Ταυτόχρονα όμως, το Μέγαρο Μαξίμου δεν υποτιμά και τις αρνητικές δημοσκοπικές συνέπειες που κινδυνεύει να έχει η ΝΔ από τυχόν γιγάντωση της ακρίβειας, ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Με στόχο τη συσπείρωση

Αυτή τη χρονική στιγμή, η στάση της κυβέρνησης, με την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο αλλά και στη Βουλγαρία, και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για να αποφευχθεί η επέκταση των συρράξεων, αποτιμάται θετικά από τους πολίτες, όπως αποτύπωσαν οι τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης.

Ιδιαίτερα θετικά για τη ΝΔ είναι δε, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που καταγράφουν πως ήταν μεγάλη η αποδοχή από το συντηρητικό κοινό που δήλωνε αναποφάσιστο για την ψήφο του στις εκλογές, αλλά και από ψηφοφόρους που στήριξαν κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, όπως την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και τη Φωνή Λογικής.

«Πυλώνας γεωπολιτικής ασφάλειας η Ελλάδα»

«Η περιοχή μας είναι στη δίνη ενός εκτεταμένου πολέμου. Η χώρα μας πιστεύω ότι απέδειξε έμπρακτα ότι είναι ένας πυλώνας γεωπολιτικής ασφάλειας» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ενημερώνοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, για τις τελευταίες εξελίξεις ο Κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ελλάδα στήριξε πρώτη την Κύπρο, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι προστρέξαμε πρώτοι να υποστηρίξουμε την Κύπρο, αποστέλλοντας αμυντικές δυνάμεις του Ναυτικού και της Αεροπορίας μας. Αλλά, στη συνέχεια, ακολούθησαν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην πράξη αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ευρωπαϊκό έδαφος και η άμυνά του πρέπει να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Με το «βλέμμα» και στο κέντρο

Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν το αφήγημα της κυβέρνησης για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και παράλληλα με τον στόχο της συσπείρωσης των ψηφοφόρων της ΝΔ, το «βλέμμα» της είναι στραμμένο και προς την «δεξαμενή» των κεντρώων ψηφοφόρων, που αποτελούν μία κρίσιμη εκλογική μάζα για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως η επιστολική ψήφος των αποδήμων στις εθνικές εκλογές και η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, έχουν απήχηση στο μετριοπαθές κοινό, κι ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στην κάλπη.

Ανησυχία για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου

Ωστόσο, στο κυβερνητικό επιτελείο είναι έντονη η ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις του νέου πολέμου, και το ενδεχόμενο ένα μεγάλο «κύμα» ακρίβειας να προστεθεί πάνω στην ακρίβεια που ήδη δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, και δη των πιο ευάλωτων.

Ως ένα πρώτο βήμα για να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ.

«Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα» δήλωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για τις περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, «εκφράζοντας πάντα», όπως είπε «την ευχή μας ότι θα οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση, έτσι ώστε αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα να μην διογκωθεί περαιτέρω».

Πότε θα «ξεκλειδώσει» και δεύτερο πακέτο μέτρων…;

«Καταλύτης» για να ανακοινωθούν και νέα μέτρα, τα οποία ήδη έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση, θα είναι η διάρκεια των συρράξεων στη Μέση Ανατολή και η τιμή του πετρελαίου.

Αν δεν υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση και η τιμή ανά βαρέλι «σκαρφαλώσει» πάνω από τα 100 δολάρια για περισσότερες από τρεις εβδομάδες, τότε, εκτιμάται ότι έως τις αρχές Απριλίου θα πρέπει να υπάρξει και δεύτερο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.