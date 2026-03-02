Πολιτική

Το ΚΚΕ ζητεί να ενημερωθεί η Βουλή για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προτείνει αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ για την επιστολική ψήφο
Δημήτρης Κουτσούμπας
Δημήτρης Κουτσούμπας

Το ΚΚΕ ζητεί την άμεση ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με δυνατότητα συμμετοχής στη συζήτηση των εκπροσώπων όλων των κομμάτων, με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Παράλληλα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για τη Μέση Ανατολή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ προτείνει την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές», η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο, 4 Μαρτίου 2026, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η επιστολή του ΚΚΕ

Προς: Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη,

Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη,

Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια και

Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.

Μετά την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα στις αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις της περιοχής διαμορφώνεται μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για γενίκευση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης εμπλέκεται βαθιά στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς στους οποίους βασικό ρόλο παίζει και η στρατιωτική βάση της Σούδας. Κατά συνέπεια είναι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας για τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύεται κι από τα χτυπήματα σε αντίστοιχες βάσεις και υποδομές σε σειρά κρατών της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους Έλληνες πολίτες, εργαζομένους που βρίσκονται στο Ιράν και σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως και με τους Έλληνες ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο.

Τα γεγονότα είναι πολύ σοβαρά και γι’ αυτό απαιτείται επίσημη ενημέρωση του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση με αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος της Βουλής, έτσι ώστε να αποφευχθεί και ο κίνδυνος υποβάθμισης της συζήτησης και των τοποθετήσεων των κομμάτων για πολύ σοβαρά νομοσχέδια.    

Με βάση τα παραπάνω η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» και την ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και

Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ

Δημήτρης Κουτσούμπας

