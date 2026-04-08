Το Μαξίμου ζητά άμεσο «ξεκαθάρισμα» για τους γαλάζιους βουλευτές της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γκρίνια» για την οριζόντια άρση ασυλίας

Με διαδικασίες εξπρές επιχειρεί η κυβέρνηση να «καθαρίσει το τοπίο» γύρω από τους βουλευτές της που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την διαβίβαση χθες στη Βουλή και της δικογραφίας για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, ορίστηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας να γίνει αμέσως μετά το άνοιγμα της Βουλής από τις πασχαλινές διακοπές, τη Δευτέρα 20 Απριλίου, έτσι ώστε να δρομολογηθεί χωρίς χρονοτριβή η παραπομπή τους στην Ολομέλεια για άρση της ασυλίας τους ώστε να διερευνηθεί η εμπλοκή τους στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην Ολομέλεια άμεσα η άρση ασυλίας για τους 11 + 2 «γαλάζιους» βουλευτές

Αμέσως μετά, σε μία συνεδρίαση, θα γίνει η ψηφοφορία ώστε να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι 13 «γαλάζιοι» βουλευτές, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ελεγχθούν σε σχέση με τις παράτυπες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κώστας Αχ. Καραμανλή και η Κατερίνα Παπακώστα, για τους οποίους φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις για κακουργηματικές πράξεις αλλά και οι κύριοι: Κώστας Τσιάρας, Κώστας Σκρέκας, Γιάννης Κεφαλογιάννη, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Χρήστος Μπουκώρος, Λάκης Βασιλειάδης, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Μάξιμος Σενετάκης.

Στόχος οι εκλογές σε «καθαρό τοπίο»

Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι η υπόθεση αυτή να έχει «ξεδιαλύνει» ως τις εκλογές, ει δυνατόν και ως προς το δικαστικό σκέλος για όσους κριθεί ότι συντρέχουν οι λόγοι για ποινικές διώξεις.

Για το Μέγαρο Μαξίμου είναι σημαντικό, όπως παραδέχονται στελέχη του, να μη «τσουβαλιάζονται» όλες οι περιπτώσεις, και επιπλέον να ληφθούν άμεσα οι αποφάσεις για το ποιοι ελεγχόμενοι βουλευτές θα πρέπει να αποκλειστούν από τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια στις επερχόμενες εκλογές

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προτροπή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τους Ευρωπαίους Eισαγγελείς να προχωρήσουν με ταχύτητα τις διαδικασίες, μετά την άρση ασυλίας των βουλευτών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

«Και όταν λέω ταχύτατα, το εννοώ. Γιατί μιλάμε για βουλευτές μας, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα» είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο Κ. Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό του μήνυμα.

«Γαλάζιες» αντιδράσεις για την οριζόντια άρση ασυλιών

Πάντως, το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι βαρύ.

Πρώτον, για την οριζόντια άρση ασυλίας όλων των βουλευτών που τα ονόματα τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι διαμαρτυρίες έφτασαν μέχρι το γραφείο του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. «Δε γίνεται να αίρουμε την ασυλία ακόμη και για συναδέλφους που απλά διαβίβασαν ένα αίτημα για αξιολόγηση» δηλώνει στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.

Υπό αυτό το πρίσμα το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιβάλλει κομματική πειθαρχία στην ψηφοφορία στους βουλευτές της Ν.Δ. αλλά ψήφο κατά συνείδηση.

Πάσχα στα χωριά με τα «σύννεφα» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεύτερον, το κλίμα είναι βαρύ και εν όψει νέων δικογραφιών που εκτιμάται ότι θα έρθουν το επόμενο διάστημα αλλά και λόγω του πολιτικού αντίκτυπου αυτής της εξέλιξης γενικότερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αλλά και στο κόμμα της ΝΔ.

Η επαφή με τους ψηφοφόρους προβλέπεται δύσκολη αυτό το Πάσχα που οι «γαλάζιοι» βουλευτές θα βρεθούν στις περιφέρειες τους. Κι αυτό γιατί στις διαμαρτυρίες των πολιτών για την ακρίβεια, προστίθεται μία ακόμη σοβαρή υπόθεση, που δοκιμάζει το κοινό, περί δικαίου αίσθημα, και για την οποία θα κληθούν «να απολογηθούν», όπως παραδέχονται αρκετά στελέχη.